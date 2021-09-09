О чем не стоит врать партнеру в постели

Наверное, последнее место, где женщина может быть неискренней с мужчиной, остается постель. Очень часто прекрасная половина предпочитает пойти на небольшой обман, чтобы не разочаровать мужчину, когда приходит время максимально сблизиться. Мы расскажем, о чем женщины врут в постели чаще всего, и почему не стоит так делать.

К чему вы не готовы

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Нередко женщины готовы соглашаться на сексуальные практики, которые на самом деле им совсем не по душе. Для некоторых женщин оральный секс или его жесткие варианты совершенно не подходят, женщина может также испытывать серьезный дискомфорт, но никогда не скажет об этом мужчине, если для него немыслима близость без подобных вариантов. Здоровые отношения в такой ситуации построить просто невозможно.

Сексуальная близость должна приносить удовлетворение обоим партнерам, так что не стоит обманывать своего мужчину и тем более терпеть, если вас что-то не устраивает. Всегда находим время, чтобы обсудить все волнующие вас моменты.

Было или не было?

Самая популярная маленькая ложь со стороны женщин — оргазм. Считается, что без оргазма секс в целом не засчитывается, а потому даже разочарованная в умениях мужчины женщина готова симулировать, лишь бы не потерять его расположение. Однако мужчины уже давно научились распознавать ложь в этом случае, также рано или поздно партнер догадается, что вы не получаете с ним удовольствия, ведь симулировать бесконечно не получится. Если вы планируете и дальше строить отношения с данным партнеров, стоит озаботиться проблемой отсутствия оргазма уже не начальном этапе, так как в дальнейшем ничего не изменится без ваших действий — мужчина будет продолжать следовать своей тактике в сексе, а вы все также будете испытывать неудовлетворение от близости с человеком.

Есть ли опыт?