Четыре пары знаков зодиака, которые живут как кошка с собакой

Некоторых людей звезды сводят только для того, чтобы проверить нервы каждого на прочность. Рассказываем, какие знаки зодиака точно будут жить в любви и радости до самой смерти недолго, потому что убьют друг друга очень быстро.

Фото: Кадр из фильма "Мы — Миллеры" Кадр из фильма "Мы — Миллеры"

Близнецы и Телец

Близнецы обожают петь, плясать и радоваться жизни, а Тельцы же – ползать по дну депрессии и закапываться в свою зону комфорта. И пока один в этой парочке будет читать Достоевского, другой – убежит в закат с цыганами и медведями.

Скорпион и Рак

Единственное, что может привлечь этих двоих друг к другу, так это секс. Но на этом все, после ночи любви лучше откланяться и идти по своим делам. Потому что жить вместе Скорпион и Рак не смогут. Ведь Скорпион обожает доводить до паранойи всех вокруг, а Рак с этим и сам неплохо справляется – в смысле умеет накручивать себя до безумия. А еще Рак любит играть в семью – начинает планировать бюджет, детей и следующие десять лет совместной жизни. Ядовитого же это пугает сильнее упавшего на асфальт айфона. Так что в этих отношениях вместо любви будут фонтанировать грусть, печаль и скука.

Козерог и Рыбы

С одной стороны кажется, что эти двое просто созданы друг для друга: Козерог любит зарабатывать деньги, а Рыбка – их тратить. Но на этом их коннект обрывается. Потому что логикой и адекватностью природа Рыбку не одарила, а Козерог этими ингредиентами начинён под завязку. Зато чего у него точно нет, так это эмоционального интеллекта – давно отсох и больше не мешается. Поэтому совместная жизнь этих ребят будет выглядеть как персональный ад каждого.

Овен и Лев