Что делать, если из ваших отношений исчез секс

В начале отношений партнеры буквально не могут оторваться друг от друга, но проходит несколько лет, и влечение ослабевает.

В начале отношений партнеры буквально не могут оторваться друг от друга. Но проходит несколько лет, и влечение ослабевает. Супружеские пары начинают отдавать предпочтение не сексу, а совместному просмотру сериала. Почему же так происходит?

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1. Гормоны, возраст и лекарства

Роль гормонов в интимной жизни не стоит недооценивать. В начале отношений партнеры испытывают мощное влечение, за которое отвечают эстроген и тестостерон. Когда этот этап проходит, возникает притяжение, на первый план выходят дофамин и серотонин. Они рождают чувство влюбленности, окрыленности, которое так часто воспевается в стихах о любви. Но спустя несколько лет романтика сменяется привязанностью, за которую отвечает окситоцин. Партнеры уважают и доверяют друг другу, но секса в их отношениях становится меньше. С возрастом происходит естественное снижение влечения в связи с менопаузой у женщин и уменьшением уровня тестостерона у мужчин. Отсутствие желания может быть обусловлено и другими причинами, например, приемом гормональных препаратов, антидепрессантов, противосудорожных лекарств, противозачаточных средств. Чтобы освежить отношения, нужно позаботиться о своем здоровье, пройти обследование и получить консультацию эндокринолога.

2. Физическое и психологическое истощение

Стрессы, проблемы на работе, усталость не оставляют ресурсов для интимной жизни. На тактильную перенасыщенность часто жалуются женщины в декрете. Прежде чем заниматься сексом, необходимо восполнить недостаток энергии. В этом деле помогут ванны с аромамаслами, массаж, медитация. В выходные полезно иногда отложить домашние дела и посвятить время себе.

3. Стало меньше страсти

С годами неудержимая страсть сменяется духовной близостью и пониманием. Интим вытесняется общими целями, стремлениями и интересами. Это естественный процесс. Не стоит думать, что и через 10 лет совместной жизни вы должны хотеть друг друга по несколько раз каждый день. Гораздо важнее прийти к своей норме, когда количество секса устраивает обоих, будь это раз в неделю или в месяц. У некоторых пар с годами страсть а отношениях становится только сильнее. Поэтому над этим тоже можно работать. Нужно уважать ощущения друг друга и не стесняться говорить о своих желаниях.

4. Потеря привлекательности партнера

На влечение к партнеру влияет его любовь к собственному телу и уход за ним. Физическая активность, занятия спортом повышают тонус, придают бодрости и уверенности в себе, формируют привлекательные очертания фигуры. Качественная косметика, крем или гель для душа повышают настроение, дают возможность ощутить себя королевой. Важно не забывать об уходе за собой, находить для этого время и средства.

5. Комплексы и не любовь к себе

Если человек чувствует, что секс стал хуже, он может комплексовать по этому поводу, беспокоиться, что партнер уйдет или начнет изменять. Для мужчин психологическим ударом становится нарушение эрекции. Но смятение в мыслях только ухудшает ситуацию. Проблема заключается в том, что человек сам себе перестает казаться привлекательным, транслируя неуверенность и чувство вины. В этой ситуации могут помочь психологические тренинги. Если причина комплексов в физическом здоровье, потребуется консультация врача.

6. Полное растворение в партнере и потеря личных границ

Страсть и романтика требуют пространства. С годами супруги настолько погружаются друг в друга, что между ними пропадает психологическая дистанция. Если хотите вернуть страсть, устанавливайте личные границы. Отделяйте свой мир от общего, вспомните о собственных хобби и интересах. Заставьте партнера ощутить себя менее доступной, а значит, более желанной.

7. Проблемы сексуальной коммуникации

Партнеры часто стесняются говорить о своих интимных желаниях или делают это некорректно. Но отлаженная коммуникация — важное условие гармоничных отношений. Можно мягко и ненавязчиво направлять любимого, выбирая удачный момент, слова и интонацию. Откровенность и правильное общение сделают секс ярче и позволят обоим получить удовольствие.

8. Несовпадение сексуальных темпераментов

Причиной проблем в интимной жизни может быть несовпадение половой конституции. Если она слабая, человеку достаточно физической близости 2-3 раза в месяц. Партнер с сильной конституцией стремится к ежедневному контакту, что может стать причиной конфликта. Для одного секс превращается в мучение, а другой постоянно чувствует неудовлетворенность. Единственный выход — не замалчивать проблему, а обсуждать и находить компромиссный вариант.

9. Проблемы в отношениях

Если накопилось много претензий к партнеру, вы постоянной конфликтуете, вряд ли захочется физической близости. Пора сесть за стол переговоров, гармонизировать отношения, а затем налаживать сексуальную жизнь.