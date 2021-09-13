Сексолог объяснила, как не быть бревном в постели

Обычно фразеологизм бревно в постели используют, чтобы оскорбить человека или объяснить причину расставания. Чаще всего упреки в скованности касаются женщин, хотя все мы понимаем, что это общая проблема.

В новой серии подкаста "Активное согласие" мы поговорили с сексологом о том, что представляет из себя бревно в постели и как не быть им для своего партнера. Оказалось, что на скованность влияет множество вещей, начиная от отсутствия оргазмов, заканчивая неуверенностью в себе и секс-негативными установками.

Про скованность в постели, корректное проявление инициативы и энергосберегательные позы для тех, кому лень экспериментировать, рассказала сексолог Лена Третьякова, которая помогает парам наладить интимную жизнь.

Таймкод:

1.30 — Какие люди чаще всего оказываются «бревнами»

3.50 — В чем заключается суть фразы «бревно в постели»

6.40 — Патриархат и бревна

12.39 — Причины зажатость

20.58 — Секс с закрытым человеком

23.45 — Как понять, что надо искать компромисс, а не расходиться

34.44 — Позы для ленивых! Ура! Наконец-то!

40.00 — Влияет ли вес и рост партнера на секс

47.40 — Как не брать на себя чужую роль и ответственность за все на свете

52.50 — Страшные пукающие звуки

55.20 — Как проявлять инициативу в сексе

В подкасте участвовали:

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Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий