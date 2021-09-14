Пелагея материально поддержала первую жену Телегина во время болезни ее сына

У нас была ситуация летом, когда сыночек очень сильно заболел, и мы с ним попали в больницу. Мне необходимо было ее оплачивать, так как я пока не гражданка Украины и бесплатные медицинские услуги получать не могу. Я попросила Ивана о помощи, но он отказал. Единственный человек, кто помог в сложившейся ситуации, — это Пелагея. Она помогала мне и раньше и продолжает помогать. Я даже не просила, это ее инициатива, как только она узнала, что мы с Марком оказались в таких обстоятельствах, — поделилась Нуар с изданием «СтарХит».