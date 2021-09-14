Пелагея материально поддержала первую жену Телегина во время болезни ее сына

Сейчас хоккеист Иван Телегин женат на новой избраннице Марии Гончар. Его развод с Пелагеей был довольно громким, но вскоре оказалось, что от прошлых отношений с Евгенией Нуар у спортсмена есть сын Марк. Официально Иван на Евгении женат не был, хотя их роман длился три года. Поначалу Телегин отказывался помогать бывшей избраннице с ребенком, но позже признал внебрачного сына без ДНК-экспертизы.
Теперь стало известно, что именно Пелагея оказывает материальную и моральную поддержку Евгении и ее сыну от Телегина. Мать Марка рассказала, что певица очень помогла ей и ребенку во время его болезни.
У нас была ситуация летом, когда сыночек очень сильно заболел, и мы с ним попали в больницу. Мне необходимо было ее оплачивать, так как я пока не гражданка Украины и бесплатные медицинские услуги получать не могу. Я попросила Ивана о помощи, но он отказал. Единственный человек, кто помог в сложившейся ситуации, — это Пелагея. Она помогала мне и раньше и продолжает помогать. Я даже не просила, это ее инициатива, как только она узнала, что мы с Марком оказались в таких обстоятельствах, — поделилась Нуар с изданием «СтарХит».
Также Пелагея помогает Евгении и в вопросе по алиментам. Нуар намерена добиться справедливой суммы выплат на сына со стороны бывшего возлюбленного и хочет решить этот вопрос мирно. Также она утверждает, что не будет препятствовать общению сына с отцом, если Телегин изъявит желание проводить время с наследником.