«Брак не поможет»: что женатые советуют свободным

Пользователи форума Reddit обсудили, что должны знать незамужние и неженатые с точки зрения тех, кто уже связал себя узами брака. «Рамблер» собрал самые популярные комментарии и перевел их с английского.
Пользователь @New_Presentation5105 задал на портале AskReddit вопрос: «Те, кто связал себя узами брака — что бы вы хотели, чтобы знали неженатые?». За сутки обсуждение набрало 10 тысяч лайков и 4 тысячи комментариев.
Самый популярный ответ — про важность симпатии. Любовь — это, конечно, здорово, но вы пробовали, чтобы ваш муж нравился вам как человек — со своим мнением, хобби и недостатками?
@no-wrangler-9001: «Чтобы вам нравился ваш партнер — это так же важно и даже важнее, чем любить его».
@hotmagentaduckface: «Да! Мы шутим с мужем, что мы женаты, потому что он единственный человек в мире, с которым я могу вытерпеть совместную жизнь, и это очень верно. Он тот человек, который мне нравится больше всего. Он тот, кому я хочу первым сообщить волнующие и плохие новости. У нас есть свои интересы и друзья, но я чувствую, что планы, которые нас больше всего радуют, — это те, которые мы строим друг с другом. Во-первых, он мой лучший друг, а во-вторых — муж, и это в самом лучшем смысле».
Другой важный комментарий — о том, что ничто не вечно под луной. Любые отношения меняются, и это необходимо принимать.
@zombie_tomato: «Даже если вы вступите в брак, ваши отношения будут развиваться. Возможно, вы не будете вечно в фазе „медового месяца“, но вы все равно будите любить и уважать человека, с которым находитесь рядом. Ваши личности будут меняться по мере того, как отношения становятся старше, но это неплохо. Жизнь — это изменение».
Также в комментариях отметили, что женитьба — не лекарство от всего на свете.
@freechurro824: «Брак не означает, что вы больше никогда не почувствуете себя одиноким».
@hazydaisy89: «Брак НЕ поможет решить проблемы в ваших отношениях».
Один из самых популярных советов гласит, что советы не работают. Паре необходимо иметь собственные правила игры и не прислушиваться к всему, что им говорят .
@DifficultMinute: «Я женат 20 лет... Такие долгосрочные отношения делают вас экспертом в собственных отношениях. Не об отношениях в целом. Иногда мы можем забыть, что если что-то работает в нашей жизни, то не факт, что это будет работать для других. Когда вы молодая пара, десятки пожилых пар расскажут вам, что им подошло. Поймите, что они пытаются заботиться, и некоторые советы будут правда хорошими. Но вам нужно найти то, что работает для вас».