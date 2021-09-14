«Брак не поможет»: что женатые советуют свободным

@hotmagentaduckface: «Да! Мы шутим с мужем, что мы женаты, потому что он единственный человек в мире, с которым я могу вытерпеть совместную жизнь, и это очень верно. Он тот человек, который мне нравится больше всего. Он тот, кому я хочу первым сообщить волнующие и плохие новости. У нас есть свои интересы и друзья, но я чувствую, что планы, которые нас больше всего радуют, — это те, которые мы строим друг с другом. Во-первых, он мой лучший друг, а во-вторых — муж, и это в самом лучшем смысле».