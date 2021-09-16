Девушка поймала возлюбленного на измене и прославилась

TikTok-блогерша под ником @catcha_case опубликовала ролик, героем которого стал ее возлюбленный, пойманный на измене: он спал в объятиях другой девушки. Тиктокерша застукала парня-изменника, записала его на видео и прославилась в сети: за два дня ролик набрал более 1,7 миллиона просмотров.

В описании блогерша сообщила, что возлюбленный изменил ей с ее соседкой по комнате студенческого общежития. Засняв их, автор ролика начала открывать рот под песню Don’t Trust No Niggaz рэпера Khia. В конце она показала средний палец в камеру.

Журналисты The Daily Dot, обратившие внимание на видео, засомневались в его правдивости: они предположили, что девушка придумала измену. Издание отметило, что молодой человек не фигурировал в прошлых роликах блогерши.