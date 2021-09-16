Какие разговоры о сексе должны быть в каждой паре

Исследования показывают, что пары, которые обсуждают секс, в 10 раз чаще бывают счастливы. Это создает желание и не дает погрузиться в утомительную рутину. Британский секс-эксперт утверждает в разговоре с Daily Mail, что признание в своих самых сокровенных желаниях способствует отличному сексу. Возьмите за привычку часто говорить о сексе — обсуждайте то, что вы прочитали, то, что вам кто-то рассказал, критикуйте секс, который вы видите на экране, говорите о том, как вам понравился последний раз (или не понравился) — и вы никогда не исчерпаете свой запас. Начните с этих важнейших разговоров, которые должны вести все пары, но часто не ведут.

Как ваша семья и воспитание заставляли вас относиться к сексу?

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В идеале мы все должны были бы воспитываться родителями, которые открыто и без осуждения относились бы к сексу, чтобы заложить в нас фундамент правильных убеждений. К сожалению, мало кто попадает в эту категорию. Воспитание в семье строгих, крайне консервативных родителей, которые стеснялись секса (или боялись его), оставляет неизгладимое впечатление. Если вам всегда говорили, что секс — это плохо, грязно или то, за что нужно наказывать, вы вряд ли вырастете авантюрным, веселым любовником (если не будете активно оспаривать эти убеждения). Поэтому, чтобы по-настоящему понять своего партнера в сексуальном плане, вам нужно знать, на чем основана его система убеждений. Спросите, каким было его детство. Что родители рассказывали ему о сексе? Какие идеи о сексе он получил в процессе воспитания? Религиозен ли он? Каков был его ранний опыт мастурбации? Когда он потерял девственность? Был ли это хороший опыт?

Каково ваше либидо в состоянии «покоя»?

Несовпадение либидо может стать причиной больших проблем в паре: можно сделать многое, чтобы выровнять ситуацию, но, если вы хотите облегчить себе жизнь, выбирайте человека, который хочет секса так же часто, как и вы. Это сложнее, чем кажется, потому что изначально наше сексуальное влечение искусственно усиливается. Желание любит новизну, и наши тела и мозг наводняются гормонами любви и секса, когда мы впервые встречаемся — даже самое ленивое либидо в период «медового месяца» значительно усиливается. Любое несоответствие желаний обычно проявляется примерно через девять месяцев — год после того, как вы начали заниматься сексом. Наше половое влечение определяется многими факторами — уровнем стресса и выбором образа жизни (слишком много алкоголя, курение, некоторые лекарства), и это только два из них. После секса скажите партнеру: «Это было потрясающе! Ты всегда так увлечен?» Если он ответит: «Да! У меня сильное сексуальное влечение», — то у вас есть ответ. Если же он скажет что-то вроде «Не совсем, но ты меня очень сильно возбуждаешь», это может означать, что его идеальная частота будет ниже, когда вы будете жить вместе.

Каковы ваши сексуальные границы?

У каждого из нас есть «сексуальная личность», которая определяет, насколько мы авантюрны. Для некоторых людей секс — это романтика и близость: зрительный контакт и связь всегда важнее новых ощущений. Для других новизна и новые стимулы — это то, что движет ими в сексе. Они готовы к любым видам эротического опыта, а рутина для них настоящий враг. Очевидно, что все это полезно знать до того, как вы влюбитесь и возьмете на себя обязательства. Спросите партнера о том, как он представляет себе отличный секс. Страстный секс в спальне, включающий постоянную смену позиций? Или совместное принятие ванны, а затем переход в спальню для многочисленных поглаживаний и прелюдий? Если ваш партнер выглядит недовольным тем, что ему вообще приходится обсуждать секс, можете смело считать его консервативным любовником. Поговорите о том, какие вещи в сексуальном плане «можно», а какие — абсолютное «нельзя». Как вы оба относитесь к совместным фантазиям, использованию секс-игрушек, связыванию, шлепкам или просмотру порно? Если все эти варианты будут отмечены галочкой, то как насчет анального секса, секса втроем, посещения «секс-клуба»? Чем комфортнее вам будет друг с другом, тем более открытыми вы сможете быть.

Говорите о том, что вам нравится и не нравится

У каждого человека свои индивидуальные сексуальные симпатии и антипатии: то, что вызывает восторженные спазмы наслаждения у одного любовника, у другого не вызывает никаких эмоций. Конечно, вы можете почувствовать, что работает, а что нет, читая язык тела вашего партнера, но, безусловно, лучший способ сообщить о своих сексуальных потребностях — это поговорить. Боязнь обидеть или расстроить партнера обычно останавливает людей, рассказывающих партнеру о том, что им нравится, а что нет. Делайте это деликатно и тактично, и этого не произойдет. Возьмите за привычку просить об обратной связи как можно раньше. Говорите о том, что нравится вам, спрашивайте о желаниях и предпочтениях партнера.

Признайтесь, не было ли в прошлом сексуальных травм

Любая травма оставляет душевный шрам, и это правда, что мы склонны вымещать все плохое, что с нами произошло, на тех, кто любит нас больше всего. Зачастую мы можем поделиться своими секретами только после того, как полностью доверимся кому-то. Сексуальная травма может влиять на людей по-разному. Если у вашего партнера странная или непонятная реакция на секс или определенные его аспекты, возможно, он пережил травму, в которой не признался. Подождите, пока вы не установите комфортный уровень доверия, а затем скажите: «Я заметила, что когда мы делаем Х, ты чувствуешь себя неловко. Есть ли для этого причина? Я хочу, чтобы ты знал, что можешь мне безоговорочно доверять и говорить обо всем, что могло случиться с тобой в прошлом».

Говорите, если чувствуете, что зашли в тупик

Даже те пары, которые хорошо общаются о сексе, могут застрять в цикле «если ничего не сломалось, не чини». Большинство пар каждый раз занимаются сексом совершенно одинаково. Некоторым нравится знать, что будет дальше (в буквальном смысле), но наши тела быстро становятся десенсибилизированными, если их постоянно подвергать одной и той же стимуляции. Если вы не получаете такого удовольствия от занятий сексом, как раньше, то в конце концов вы начнете избегать их. Скажите своему партнеру: «Я люблю наш секс и хочу, чтобы он оставался хорошим. Как ты думаешь, мы могли бы попробовать несколько новых вещей?» Прочтите хорошую книгу о сексе для вдохновения или поищите в Интернете. Постарайтесь менять что-то одно каждый раз, когда вы занимаетесь сексом. Другая комната, другой порядок событий, другая позиция. Даже противоположный конец кровати помогает.

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