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Девушка высмеяла список строгих правил поведения парня и бросила его

Lenta.ru
31 минуту назад

Пользовательница TikTok под ником ccarollynn опубликовала ролик, в котором перечислила и высмеяла список строгих правил поведения, составленный ее бывшим возлюбленным. Девушка призналась, что испытала эмоциональное насилие, впервые прочитав послание от парня, поэтому решила бросить его.

Девушка высмеяла список строгих правил парня и бросила его
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Блогерша подчеркнула, что получила список правил перед тем, как поехала учиться в колледж. В сообщении говорилось, что ccarollynn запрещалось отключать сервисы геолокации, чтобы ее местоположение всегда можно было отследить. Кроме того, девушка обязана была согласовывать все свои наряды не только с партнером, но и с его матерью.

«Никакого алкоголя. Не надевай укороченные топы и обтягивающую одежду. Будь в общежитии в девять часов вечера каждый день и звони мне по FaceTime, чтобы я знал, что ты одна», — написал молодой человек. В конце списка он запретил ccarollynn носить одежду других парней, а также снимать с пальца подаренное им кольцо.

Многие комментаторы поддержали девушку: они признали, что ее отношения были ужасными. «Теперь у вас есть список дел, которые нужно выполнить после окончания отношений», — пошутил один из зрителей. Другие сказали, что попадали в такую же ситуацию, когда возлюбленные ставили им строгие условия.

В одном из следующих видео ccarollynn добавила, что считает подобные правила неприемлемыми. Поэтому, получив список, она сразу разорвала отношения с возлюбленным и заблокировала его в соцсетях.

Любовь,
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