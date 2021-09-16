Как часто нужно заниматься сексом

Вы когда-нибудь задумывались о том, нормально ли то количество секса, которым вы занимаетесь? Задаваться таким вопросом совершенно естественно. Однако стоит сразу сказать, что верного ответа здесь просто не существует. Правильно только то число, которое кажется оптимальным для ваших отношений и сексуальной жизни. Важно помнить, что все отношения разные, с разными сексуальными потребностями. Много секса не всегда означает лучшие отношения. Напротив, если сосредоточиться на качестве секса, на связи с партнером и на том, что лучше для ваших отношений, это может сделать ваш союз крепче.

Как часто парам следует заниматься сексом

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В исследовании 2017 года, опубликованном в журнале Archives of Sexual Behavior, изучалось сексуальное поведение чуть более 26 000 человек с 1989 по 2014 год. Оно показало, что среднестатистический взрослый человек занимается сексом 54 раза в год, или в среднем около одного раза в неделю. Также выяснилось, что для супружеских пар это число остается практически неизменным — 51 раз в год. Однако в зависимости от возраста частота менялась: 20-летние сообщили, что занимаются сексом около 80 раз в год, в то время как для 60-летних этот показатель снизился до 20.

Раз в неделю может быть средним показателем, но это не означает, что такое количество секса должно быть во всех отношениях. Каждая пара сама определяет число половых контактов, которое ей подходит, и оно может меняться по мере развития отношений. «Хотя секса может быть «слишком мало» или «слишком много», это субъективно и зависит от пары», — говорит Кристен Лозано, лицензированный психотерапевт по семейно-брачным отношениям и сексуальной зависимости. Она говорит, что некоторые люди будут чувствовать себя удовлетворенными, даже если у них не будет секса в течение нескольких месяцев. Вместо того, чтобы искать несуществующее правило о том, как часто должен происходить половой акт, специалист советует сосредоточиться на ваших сексуальных отношениях и на том, что они значат для вас.

Факторы, которые могут помешать здоровой сексуальной жизни

Если вы не удовлетворены количеством секса в отношениях, в этом могут быть виноваты определенные факторы. Секс — это многомерный опыт. Хороший секс — это ментальный, физический и эмоциональный опыт, на который влияет психическое и физическое здоровье человека.

Стресс — общий или связанный с отношениями.

Изменения в организме в связи со старением или проблемами со здоровьем.

Рутина, которая стала скучной.

Занятость детьми, семьей или карьерой.

Отсутствие комфорта в общении друг с другом.

Отсутствие обратной связи от партнера. Примерами внешних факторов, влияющих на сексуальную жизнь, являются:

Эти различные факторы также могут влиять друг на друга. Например, если ваше тело по какой-то причине изменилось, у вас может появиться отвращение к себе. Чувство дискомфорта в своем теле может привести к сексуальному отстранению от партнера.

Как улучшить сексуальную жизнь

Секс должен приносить удовольствие, а не вызывать больше стресса, чем наслаждения. Вот шесть способов, с помощью которых вы и ваш партнер можете улучшить качество вашей сексуальной жизни.

Снизить стресс

Стресс может помешать счастливой сексуальной жизни. Любой человек, испытывающий стресс, может обнаружить снижение своего либидо. Например, исследование 2013 года, опубликованное в Journal of Sexual Medicine, показало, что у женщин с высоким уровнем стресса снижается уровень генитального возбуждения. Если вы заметили, что вы или ваш партнер испытываете стресс, поговорите об этом друг с другом и найдите способ выпустить пар. Например, сходите на тренировку, помедитируйте, займитесь танцами или погуляйте в парке. С другой стороны, некоторые люди также могут использовать секс, чтобы справиться со стрессом.

Исследуйте свое сексуальное «я»

Займитесь самоанализом — исследуйте свою сексуальность, желания и эрогенные зоны. Это поможет вам решить проблемы с самовосприятием и начать получать удовольствие от процесса. Не стесняйтесь своего тела, познайте себя физически и поймите, что вам нравится, с помощью мастурбации. Когда вы станете лучше понимать себя и свои потребности, возможно, вам будет легче выражать сексуальные желания с мужчинами в постели.

Попробуйте что-то новое

Если вы уже давно вместе со своим партнером, легко предположить, что вы знаете все о его сексуальных предпочтениях. Вместо этого задайте своему мужчине вопросы, например, о том, каким был его лучший сексуальный опыт, когда он чувствовал себя неудовлетворенным или о том, что он всегда хотел сделать. Представители сильного пола любят, когда женщины проявляют инициативу. Пробуя новые позиции, фантазии или игрушки, можно оживить сексуальную жизнь.

Общайтесь друг с другом

Если вы хотите попробовать что-то новое или изменить свою сексуальную жизнь, все это требует открытого и честного общения. В психологии отношений советуют при обсуждении секса с партнером не забывать о любопытстве, сострадании и уязвимости. Убедитесь, что ваш партнер чувствует себя услышанным без осуждения и что ему комфортно делиться своими сексуальными потребностями и ограничениями.

Работайте над синхронизацией своих сексуальных влечений

Сексуальное влечение у всех разное, поэтому парам трудно найти баланс. Камил Льюис, психотерапевт по вопросам секса и отношений, советует планировать половой акт и расставлять приоритеты в сексуальной жизни. Это может означать, что один из партнеров иногда занимается сексом чуть чаще или реже, чем ему хотелось бы, но учитывать потребности друг друга — ключевой момент. Важно помнить, что для вступления в сексуальную связь всегда необходимо согласие. Если вы не хотите заниматься сексом, не занимайтесь им. И не заставляйте партнера заниматься сексом, если он не чувствует себя комфортно.

Каковы преимущества сексуальной близости

Позволяет людям выразить и ощутить связь.

Создает приятные физические ощущения.

Укрепляет эмоциональные связи.

Во время оргазма выделяется дофамин, который помогает людям чувствовать себя спокойнее и ближе друг к другу.

Может снизить кровяное давление. Независимо от того, как много или мало вы занимаетесь сексом, он имеет много преимуществ для здоровья и может быть важной частью счастливых отношений. Сексуальная близость обеспечивает полноценную связь и культивирует доверие, которое очень важно для любых отношений. Преимущества секса могут быть разными: