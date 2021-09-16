12 правил идеальных отношений без обязательств

Отличный секс — одна из лучших сторон отношений. Разделять страстные, приятные моменты жизни с привлекательным человеком — это часть человеческого опыта. Однако что делать, если вы еще не нашли того особенного человека или не заинтересованы в серьезных отношениях? Неужели вы должны ограничивать себя исключительно самоудовлетворением? Только не в мире секса по дружбе.

Что значит friends with benefits

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Отношения FWB часто считаются идеальным вариантом для тех, кто хочет заниматься сексом на постоянной основе, но не состоять в серьезных отношениях. Например, для двух коллег по работе, которые время от времени сбегают на обеденный перерыв, или бывших любовников, решивших вновь разжечь сексуальную искру без эмоциональных вложений, или же пары друзей, которые просто любят вместе смотреть сериалы и расслабляться по выходным. В идеале при таком типе отношений два человека имеют платоническую связь и используют друг друга для секса. В них нет романтики, нет свиданий и никаких обязательств.

Если вы задумываетесь о FWB, то вы не одиноки, ведь, согласно исследованиям, более 50% людей в возрасте 20 лет хотя бы раз вступали в такие отношения. Однако, как бы ни был свободен секс без обязательств, отношения «друзья с преимуществами» могут быть сложными. Спите ли вы только друг с другом или вы оба не против того, чтобы встречаться с другими людьми? Что если ваш «друг» начнет хотеть большего от отношений? Размытые границы могут привести к тому, что даже самые приятные отношения между друзьями с привилегиями обретут статус «все сложно». Именно для того, чтобы избежать подобных неловких ситуаций, вопросов или обид, вам стоит создать свод правил, которые оба будете соблюдать (или можете следовать этим).

Никаких лишних эмоций и теплых чувств

Чтобы секс по дружбе работал, нужно уметь сдерживать свои эмоции и не выглядеть при этом бессердечным. Опрос, проведенный Dr Ed среди 1000 мужчин и женщин, показал, что 52% мужчин испытывают эмоциональную привязанность в рамках FWB, в то время как среди женщин таких всего 44%. С другой стороны, если под действием окситоцина (гормона любви) вы представляете себе детей и поход в ЗАГС, будьте честны с собой — вам нужны серьезные отношения. Однако не факт, что ваш «друг» чувствует то же. Поэтому, прежде чем вступать в FWB отношения, убедитесь, что вы на 100% согласны заниматься сексом, не имея ничего более серьезного.

Быть друзьями

Часть «друзья» очень важна. Внешняя красота понравившегося мужчины может завести вас далеко, однако если человек не является вашим другом, то это не могут быть отношения типа «друзья без обязательств». Ищите своего будущего секс-приятеля на вечеринке или другом собрании общих друзей. Исследования показывают, что общение с другом позволяет людям чувствовать себя в безопасности и повышает шансы на случайный секс.

Границы

Четко сформулируйте свои ожидания. Вы дружите уже много лет, но теперь все переходит на личности. Будьте честны друг с другом в том, что вы делаете, что испытываете и чего именно вы оба хотите, чтобы избежать путаницы и обид.

Используйте средства защиты

Ничто так быстро не лишает секс удовольствия, как заражение инфекцией или нежелательная беременность. Всякий раз, когда речь идет о сексуальных отношениях, необходимо подумать об использовании средств защиты, и секс с другом не исключение. Смысл идеи «друзей с привилегиями» заключается в том, что нет никаких обязательств, то есть любой из партнеров может иметь столько любовников, сколько захочет. И в таком случае использование средств защиты имеет первостепенное значение.

Не ревнуйте

Это легче сказать, чем сделать, но, поскольку ваши отношения не эксклюзивны, постарайтесь, чтобы никто из вас не ревновал. Если вы обнаружите, что начинаете ревновать, будьте честны и расскажите об этом своему партнеру по FWB, так вы оба сможете обсудить, действительно ли такой вид отношений подходит вам обоим. Если, например, именно он начинает ревновать, а вы при этом понимаете, что не хотите вступать с ним в более серьезные отношения, то самое время подумать о том, чтобы все прекратить.

Анализируйте происходящее

Для друзей быть открытыми и честными — это естественно. Поэтому важно регулярно анализировать отношения со своим другом, чтобы убедиться, что вы оба остаетесь на одной волне. Если в какой-то момент вы получаете слишком много удовольствия и хотите проводить больше времени со своим FWB, то, возможно, пришло время переоценить ситуацию. Хотя вы можете начать как друзья, всегда есть шанс, что вы или ваш партнер обнаружите, что хотите большего. Возможно ли перевести это в отношения с обязательствами? Говорите о своих чувствах. Ваш друг может даже хотеть того же. Но если в данный момент это невозможно, то вам нужно завязывать со свиданиями.

Помните о том, какие у вас отношения

Как бы ни были прекрасны объятия и беседы о всех ваших лучших качествах, помните, что это не то, на что вы подписались. Часто общение тет-а-тет за пределами спальни просто запрещено. В большинстве ситуаций общение может сводиться к вопросу «где и когда». Помните, что вы не строите интимных отношений, а просто развлекаетесь и получаете физическое удовольствие.

Не попадайте в свою зону комфорта

Итак, у вас отличный, регулярный секс. Он точно знает, что вам нравится, вы знаете, что его заводит. Не хотелось бы вас расстраивать, но всему хорошему приходит конец. Не стоит слишком увлекаться «еженедельными тренировками» по расписанию и закрывать себе возможность найти человека, с которым вы видите долгосрочное будущее.

Имейте план

Какими бы хитрыми вы себя ни считали, вы не тайные агенты, поэтому есть шанс, что вас поймают. Прежде чем вы окажетесь в неудобном положении, проработайте свою стратегию. Вы собираетесь держать свой новый союз в секрете или открыто рассказать о нем в следующий раз, когда будете на общей тусовке? Позаботьтесь о легенде, особенно если вы находитесь в одной компании.

Создайте свод правил

Перед тем как приступить непосредственно к делу, определите свои границы. Являются ли ночевки нормой? Поздние звонки? Есть ли у вас регулярные «запланированные встречи»? Определите это сначала, чтобы уберечь себя от головной или сердечной боли.

Не забывайте, зачем вы начали

Старый добрый секс без обязательств! Будьте честны в том, что именно вам нравится и не нравится в постели, и пробуйте новое. Развлекайтесь и получайте удовольствие без всех этих эмоциональных привязанностей. Что-то меняется и вам больше не по вкусу такой формат отношений? Пришло время попрощаться и двигаться дальше.

Знайте, когда пора двигаться дальше