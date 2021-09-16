Девушка высмеяла и бросила возлюбленного из-за списка запретов

Девушка под ником ccarollynn опубликовала видеоролик в TikTok и рассказала о списке правил, который составил бывший парень перед ее отъездом в колледж. Она призналась, что сначала испытала эмоциональный шок, а потом решила незамедлительно бросить его. Тогда ccarollynn заблокировала его в социальных сетях.

Фото: Pixabay Pixabay

@ccarollynn / TikTok

Девушка высмеяла все пункты списка. Так, парень запретил ей отключать сервисы геолокации, чтобы он видел, где она находится. Кроме того, девушка должна была одеваться согласно вкусам не только парня, но и его матери.

«Никакого алкоголя. Не надевай укороченные топы и обтягивающую одежду. Будь в общежитии в девять часов вечера каждый день и звони мне по FaceTime, чтобы я знал, что ты одна», — приказал бывший бойфренд.

Также он велел не носить одежду других парней и не снимать кольцо, которое он подарил.

Комментаторы горячо поддержали девушку. Некоторые заявили, что также были в подобной ситуации, когда возлюбленные ограничивали их свободу.

«Теперь у вас есть список дел, которые нужно выполнить после окончания отношений», — пошутил один из них.