Китаец объяснил, почему иностранцы не хотят жениться на русских

Китайский журналист рассказал о главных минусах российских женщин, которые делают невозможными отношения с ними. Об этом сообщает Пятый канал.

Главной и очевидной причиной китайский представитель СМИ назвал различия в менталитете и культурных традициях. Проблема в принципиально ином подходе россиянок к браку и межличностным взаимоотношениям. Второй минус — слишком непредсказуемый, а порой и очень резкий характер женщин из России.

Они делают всё спустя рукава, не слишком аккуратны в мелочах и не вкладывают душу в важные дела, — поделился журналист.