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Качества, которыми обладают привлекательные мужчины

Дарья Амосова
1 час назад

Пользователи форума Reddit обсудили самые привлекательные в мужчинах качества и черты. «Рамблер» выбрал популярные комментарии и перевел их с английского.

Качества, которыми обладают привлекательные мужчины
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Пользователь @ThisGarson678 задал вопрос на форуме: «Что моментально делает парня "горячим"?». За половину суток обсуждение набрало 7 тысяч лайков и 4,6 тысячи комментариев. Женщины и мужчины делились своими рассуждениями, что делает парней в их глазах наиболее притягательными.

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Один из самых популярных ответов касается умения по-настоящему слушать и делать выводы.

@outwesthooker: «Умение слушать. Мой муж слушал меня, слушал то, что мне нравится, и ухаживал за мной, основываясь на этом. Приносил мне мои любимые блюда и десерты, водил на любимые фильмы, покупал билеты на мои любимые концерты».

@thisismyB0OMstick: «Хорошие слушатели — а не те, кто просто ждет своей очереди, чтобы высказаться».

Другие наоборот посчитали, что самое притягательное в мужчинах — когда они много говорят. Лучше всего — о своих хобби, о чем-то смешном или просто обо всем, но уважительно.

@alldogsgotoreddit: «Когда он говорит о чем-то, о чем он много знает и что его интересует, без того, чтобы смотреть на вас свысока за то, что вы об этом не знаете».

@macaronsforeveryone: «Чувство юмора. Тот, кто заставляет меня смеяться».

@dollywooddude: «Манеры. Вежливое общение с окружающими, барменами, официантками, работниками гостиниц».

Многие также упомянули искренность и зрелость.

@yewcant_seeme: «Самосознание. Что значит — сочувствие к себе и другим, доброту, честность, глубокие разговоры, СПОКОЙНУЮ ЭНЕРГИЮ. По сути, ПО-НАСТОЯЩЕМУ хороший, искренний мужчина, а не тот, кто притворяется хорошим парнем, чтобы просто залезть вам в штаны. О, и если он хороший отец для собак или детей».

@happy-puffin: «Тот, кто не думает, что ему нужно быть „крутым“».

@daniebop: «Эмоциональная зрелость».

Красивая улыбка — также в топе предпочтений.

@tsjessielvr: «личность, улыбка и руки».

@spare_copy_1025: «Когда он улыбается, и улыбка доходит до [уголков] его глаз».

И, наконец, самые необычные пристрастия.

@aquaritek: «Моя подруга говорит, что [привлекательно] когда парень паркуется задним ходом, но в частности, когда он это делает так же легко, как едет вперед».

@thebestapplewins: «Когда он закатывает рукава».

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