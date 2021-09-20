Как поймать миллионера: 6 советов от профессиональной любовницы

Какая женщина не мечтает охмурить богатого мужчину? В книгах по психологии и сексологии можно найти много советов, чтобы на крючок счастливицы попалась золотая рыбка, но не все они действенны в реальной жизни. Гвинет Ли (Gweneth Lee) точно знает, на какую наживку клюют миллионеры, ведь сама ходит на свидания с ними, как на работу.

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Узнайте шесть правил, которые реально срабатывают при завязывании романов с богатыми джентльменами, из нашего материала.

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Серийная любовница открыла секреты обольщения миллионера. Она настаивает на том, что на первом свидании секса быть не должно.

47-летняя женщина ходит на свидания, как на работу, и эти встречи обычно завершаются плодотворным результатом. Гвинет Ли из Челси хвастается романами с мужчинами, род занятий которых варьируется от биржевых брокеров до судовых магнатов.

Мисс Ли знакомится с богачами на сайте для женатых мужчин. Она дает шесть действенных советов как поймать на крючок миллионера. Эти правила довольно спорные, но Гвинет говорит, что у нее они всегда срабатывают.

Совет 1. Сделайте профессиональную фотосессию для личного профиля на сайте

Несмотря на то, что профессиональные снимки влетят в копеечку, это будет хорошая инвестиция в развитие отношений на миллион. Лишние килограммы, морщины и другие недостатки легко удаляются с помощью хорошего редактирования. Излучайте секс и хорошее настроение!

Совет 2. Не занимайтесь сексом на первом свидании

Мужчину нужно оставлять в томительном ожидании и с желанием получить больше. Он не станет тратить на вас деньги, пока вы его не очаруете.

Совет 3. Придумайте о себе интересную историю

Женщина должна быть интересной, поэтому если у вас нечего рассказать о себе, – включите фантазию. Достижения в карьере и учебе – всегда выигрышный вариант для беседы с деловым человеком. Вы должны легко находить общий язык с мужчиной и свободно общаться на любые темы, ведь от этого зависит ваш успех в отношениях.

Совет 4. Разузнайте, действительно ли у этого мужчины много денег

Существует несколько способов быстрой проверки того, насколько богат кавалер. У каждого мужчины с большим доходом есть цифровой след, если он конечно не преступник. Вы легко сможете найти, где он живет и работает, просто загуглив.

Совет 5. Будьте готовы встречаться с женатым мужчиной

Если хотите завязать отношения с богачом, будьте готовы к роли любовницы. Большинству мужчин на сайте уже перевалило за 40 и они находятся в серьезных отношениях. Некоторые даже договариваются с супругами, чтобы те разрешили встречаться им с другими женщинами. Такие мужчины – лучший вариант для улова!

Совет 6. Ищите в правильных местах

Чтобы найти миллионера, нужно знать, где его искать. Прочесывайте сайты знакомств для женатых мужчин. Обращайте внимание на специальные сайты для богатых клиентов.

Следуя этим советам, Гвинет регулярно ездит в роскошные путешествия за границу, чтобы там ходить на свидания с богачами. Она уже была в Риме, Гонконге и Нью-Йорке.

Профессиональная любовница считает, что жизнь слишком коротка для того, чтобы встречаться с нищебродами. Отношения намного ярче, если твой любовник – миллионер. Тех, кто считает так же, выполнение шести простых правил тоже приведет к желаемой цели.