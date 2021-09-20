Как поймать миллионера: 6 советов от профессиональной любовницы

Какая женщина не мечтает охмурить богатого мужчину? В книгах по психологии и сексологии можно найти много советов, чтобы на крючок счастливицы попалась золотая рыбка, но не все они действенны в реальной жизни. Гвинет Ли (Gweneth Lee) точно знает, на какую наживку клюют миллионеры, ведь сама ходит на свидания с ними, как на работу.
Узнайте шесть правил, которые реально срабатывают при завязывании романов с богатыми джентльменами, из нашего материала.
Серийная любовница открыла секреты обольщения миллионера. Она настаивает на том, что на первом свидании секса быть не должно.
47-летняя женщина ходит на свидания, как на работу, и эти встречи обычно завершаются плодотворным результатом. Гвинет Ли из Челси хвастается романами с мужчинами, род занятий которых варьируется от биржевых брокеров до судовых магнатов.
Мисс Ли знакомится с богачами на сайте для женатых мужчин. Она дает шесть действенных советов как поймать на крючок миллионера. Эти правила довольно спорные, но Гвинет говорит, что у нее они всегда срабатывают.
Несмотря на то, что профессиональные снимки влетят в копеечку, это будет хорошая инвестиция в развитие отношений на миллион. Лишние килограммы, морщины и другие недостатки легко удаляются с помощью хорошего редактирования. Излучайте секс и хорошее настроение!
Мужчину нужно оставлять в томительном ожидании и с желанием получить больше. Он не станет тратить на вас деньги, пока вы его не очаруете.
Женщина должна быть интересной, поэтому если у вас нечего рассказать о себе, – включите фантазию. Достижения в карьере и учебе – всегда выигрышный вариант для беседы с деловым человеком. Вы должны легко находить общий язык с мужчиной и свободно общаться на любые темы, ведь от этого зависит ваш успех в отношениях.
Существует несколько способов быстрой проверки того, насколько богат кавалер. У каждого мужчины с большим доходом есть цифровой след, если он конечно не преступник. Вы легко сможете найти, где он живет и работает, просто загуглив.
Если хотите завязать отношения с богачом, будьте готовы к роли любовницы. Большинству мужчин на сайте уже перевалило за 40 и они находятся в серьезных отношениях. Некоторые даже договариваются с супругами, чтобы те разрешили встречаться им с другими женщинами. Такие мужчины – лучший вариант для улова!
Чтобы найти миллионера, нужно знать, где его искать. Прочесывайте сайты знакомств для женатых мужчин. Обращайте внимание на специальные сайты для богатых клиентов.
Следуя этим советам, Гвинет регулярно ездит в роскошные путешествия за границу, чтобы там ходить на свидания с богачами. Она уже была в Риме, Гонконге и Нью-Йорке.
Профессиональная любовница считает, что жизнь слишком коротка для того, чтобы встречаться с нищебродами. Отношения намного ярче, если твой любовник – миллионер. Тех, кто считает так же, выполнение шести простых правил тоже приведет к желаемой цели.
А как вы относитесь к женщинам, которые охотятся на богатых мужчин?