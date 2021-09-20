Как вести себя с бывшим? 7 правил

Расставания бывают разными — от мирного расхождения с возможностью дружить, до скандального боя посуды и клятвы не видеться больше никогда. Однако нередко мы встречаем своих бывших партнеров, случайно или намеренно и не знаем, что делать. Как правильно вести себя в таких ситуациях?

Фото: Кадр из сериала «Сплетница» Кадр из сериала «Сплетница»

Отношения между двумя людьми это всегда эмоции, чувства и, конечно, привязанность. Мы дружим с человеком, проводим с ним много времени, делимся секретами, изучаем друг друга, вместе спим, едим, словом, все делаем вместе. Порой мы любим другого так сильно, что полностью растворяемся в нем, забывая о себе.

Видео дня

Однако не все отношения приводят к хэппи энду, часто люди расходятся и строят свою жизнь каждый по-новому. Но как же дальше общаться с этим человеком - видеться или избегать общения? Могут ли отношения завершиться так же красиво, как начинались? Давайте посмотрим на ситуацию осознанно глазами взрослого человека. Ниже описаны несколько правил общения с бывшими, которые помогут сохранить нервы и достоинство.

Мария Самарина

Эксперт по работе с подсознанием, блогер

Не считайте кого-либо своей собственностью

Поймите, в этой жизни вам ничто и никто не принадлежит. Уважайте личность другого человека, его желания, стремления. Даже если порой вам они не импонируют. Как только вы осознаете это правило и пропустите его через себя, жить станет намного легче.

Примите этот опыт с благодарностью

Да, вам было хорошо, было плохо — много чего было. Этот человек был дан на определенный период времени, чтобы вы прошли этот этап вместе и получили каждый свой опыт. Поблагодарите его за все, а если есть обиды — отпустите (в крайнем случае обговорите с партнером) и попрощайтесь на хорошей ноте

Табу на секс

Секс с бывшим — это чудесно: вы знаете все тайны друг друга, тело помнит и откликается на ласки, и вам обоим приятно. Но в реальности это не приведет ни к чему хорошему. Вы уже разошлись, не стоит продолжать эту связь.

Не сравнивайте

Никогда не сравнивайте своего бывшего с нынешним. Все люди разные и уникальные, каждый человек — это целая вселенная.

Не ждите того, что ваш бывший вдруг станет другим

Многие после расставания тешат себя надеждами, что человек изменится и ворвется в вашу жизнь с подвигами, но это иллюзия - всего лишь плод вашего воображения. Живите своей жизнью, не оглядываясь назад.

Дайте себе время

Вы можете продолжить общение с вашей бывшей второй половинкой, но для этого должно пройти некоторое время. Дайте вашим чувствам остыть.

Общайтесь по делу