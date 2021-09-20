Семейный психолог объяснила, почему люди постоянно изменяют

Люди постоянно изменяют друг другу, этому феномену посвящены тысячи фильмов и сериалов. Неверность пронизывает общество, несмотря на традиционные ценности.

Вступая в отношения, мы, конечно, хотим этого избежать. Неверность пугает и считается неприемлемой, а любовниц обычно все хотят сжечь на костре. Новая серия подкаста "Активное согласие" как раз отвечает на вопрос, почему люди постоянно изменяют.

А семейный психолог и сексолог Инна Мирная подробнее расскажет о том, в чем истинная суть измены и как восстановить отношения после предательства. Оказывается, далеко не всегда (а точнее почти никогда) в неприятном стечении обстоятельств виноват кто-то третий.

Таймкод:

0.56 — Что такое измена и верность

7.45 — Все люди полигамны, что делать?

9.36 — Комплекс Мадонны и блудницы

16.48 — Почему говорить лучше, чем молчать

24.44 — Можно ли простить измену, какие есть варианты развития отношений

29.09 — Про чувство вины

38.36 — Если вам изменили, вы плохой (НЕТ!)

41.45 — Про ужасных разлучниц, которые уводят из семьи

44.37 — Взаимосвязь доверия и измен

46.45 — Как можно было не заметить, что он тебе изменяет

53.44 — Статистика измен

55.40 — Секрет любовниц и ответ жен

В подкасте участвовали:

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Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий