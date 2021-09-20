Семейный психолог объяснила, почему люди постоянно изменяют

Люди постоянно изменяют друг другу, этому феномену посвящены тысячи фильмов и сериалов. Неверность пронизывает общество, несмотря на традиционные ценности.
Вступая в отношения, мы, конечно, хотим этого избежать. Неверность пугает и считается неприемлемой, а любовниц обычно все хотят сжечь на костре. Новая серия подкаста "Активное согласие" как раз отвечает на вопрос, почему люди постоянно изменяют.
А семейный психолог и сексолог Инна Мирная подробнее расскажет о том, в чем истинная суть измены и как восстановить отношения после предательства. Оказывается, далеко не всегда (а точнее почти никогда) в неприятном стечении обстоятельств виноват кто-то третий.
Таймкод:
0.56 — Что такое измена и верность
7.45 — Все люди полигамны, что делать?
9.36 — Комплекс Мадонны и блудницы
16.48 — Почему говорить лучше, чем молчать
24.44 — Можно ли простить измену, какие есть варианты развития отношений
29.09 — Про чувство вины
38.36 — Если вам изменили, вы плохой (НЕТ!)
41.45 — Про ужасных разлучниц, которые уводят из семьи
44.37 — Взаимосвязь доверия и измен
46.45 — Как можно было не заметить, что он тебе изменяет
53.44 — Статистика измен
55.40 — Секрет любовниц и ответ жен
В подкасте участвовали:
Чтобы не пропускать выпуски, подписываетесь на подкаст «Активное согласие» в Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts и Яндекс.Музыке.
Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Арсений Троицкий
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова