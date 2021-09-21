Когда я с дочкой и мужем переехала на Ямайку, я рыдала в подушку: честная колонка мамы

Их встреча на танцполе московской вечеринки была ничем не примечательна, но настойчивость будущего хирурга, приехавшего в Россию за дипломом о высшем образовании из загадочной и далекой Ямайки, все перевернула с ног на голову. Маркетолог и блогер Ната Франсис, оставившая в Москве успешную карьеру ради счастливой жизни с мужем и дочерью посреди Карибского моря, призналась, ей повезло с избранником. Как найти себя в новой профессии, справиться с различием менталитетов и покорить ямайскую свекровь, читайте из первых уст. — Ната, почему Ямайка? Как вы оказались в этом далеком от России государстве в окружении Карибского моря? — Мой муж — ямаец. Мы познакомились и поженились в России, он приехал сюда учиться на врача и прожил здесь 7 лет. Примерно через год после свадьбы мы приняли решение переехать на Ямайку. На момент переезда дочке было 3 месяца. Как решились? После родов я ушла в декрет, а зарплата врача-интерна в России в десятки раз отличалась от оклада врача на Ямайке. Поэтому мы долго не размышляли. — В каком городе вы жили? — Я родилась и выросла в Электростали (Московская область), но с момента поступления в Финансовый университет при правительстве РФ жила, училась и работала в Москве. — Расскажите, пожалуйста, о вашем супруге. — Если честно, он во многом не похож на «среднестатистического» ямайца. На мой взгляд Думаю, что в первую очередь благодаря родителям и воспитанию. Я не устану благодарить его маму за то, что она воспитала для меня такого идеального мужа. — Как вы познакомились? Джермейн вам сразу понравился? Как он ухаживал? Отличался ли конфетно-букетный период с ямайцем от той же романтической фазы с русским ухажером? — Хотите посмеяться? После нашего первого свидания мой будущий муж сказал, что он считает честным предупредить меня, что он вообще не собирается жениться! Ну а вообще мы познакомились на дэнсхолл вечеринке. Я не обратила на него особого внимания. Я тогда вообще не искала отношений, но Джермейн оказался очень настойчивым, и через несколько дней мы пошли гулять на ВДНХ. Он на тот момент уже пару лет жил в России и понимал, как тут принято ухаживать за девушками, так что конфетно-букетный период прошел по плану. Но на Ямайке не очень принято дарить цветы, там даже особо нет цветочных магазинов. — К свадьбе после такого признания Джермейна долго шли? Наверное, предложение было сделано чертовски романтично? — Да, мы оба очень серьезно относимся к браку, поэтому предложение я получила спустя примерно 4 года отношений. Как я сказала, муж не планировал жениться. Он мне как-то сказал, что раньше считал женщину помехой для карьеры, но за 4 года со мной понял — можно поддерживать друг друга и развиваться вместе. Однажды летом мы вместе поехали в Италию Как я позже узнала, он хотел сделать предложение сначала в самолете, потом в Милане, но постеснялся. Поэтому я получила предложение уже дома, после поездки. Но от этого оно не стало менее романтичным! Только менее публичным. Было так неожиданно, мило и нежно. Мы просто проснулись и бесились в кровати, как вдруг какая-то речь я даже не сразу поняла, к чему он клонит, а когда поняла — расплакалась от эмоций. Очень рада, что этот момент остался только нашим. — Как на ваше решение связать судьбу с ямайцем отреагировала семья и друзья? — Конечно, мои родители не были в восторге. Сначала, мама безумно переживала, что нашим детям будет тяжело в России, а потом еще больше переживала, когда поняла — есть вероятность, что мы уедем на Ямайку. Хотя с мужем они быстро нашли общий язык, и он в отличных отношениях с моими родителями. Думаю, я, как мама, тоже бы не пылала от счастья, если бы моя дочь уехала на другой конец света. Но, конечно, для родителей самое главное — мое счастье, и они видят, насколько мне хорошо с этим человеком. — Родители Джермейна с легкостью приняли вас в свой дом? — Я уже говорила, что благодарна его маме, она действительно золотой человек, и вся семья такая же. Мне очень легко и комфортно с ними общаться, никогда не слышала ни одного негативного слова в свою сторону, мне действительно повезло со свекровью. — Ната, а чем вы занимались на родине и чем зарабатываете на Ямайке? — У меня высшее образование в финансовом менеджменте, и я занималась корпоративными финансами и отчетностью до переезда. Но переезд и материнство, как оказалось, сильно на меня повлияли. Я любила свою работу, но, чтобы развиваться и работать в интересных компаниях, мне приходилось очень много трудиться, иногда и в выходные. Когда появилась дочь, я поняла, что меня такой распорядок больше не устраивает. Я хочу иметь возможность проводить время с ней, не пропустить ни одного этапа ее развития, но при этом быть домохозяйкой и зависеть от мужа тоже не мое. Поэтому я стала искать разные варианты. Путем проб и ошибок пришла к профессии маркетолога-таргетолога. В этом году получила премию «Таргетолог года», так что считаю, что нашла действительно свое дело. Очень благодарна декрету, что он так перевернул мою жизнь. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ТАРГЕТ | НАТА ФРАНСИС ЯМАЙКА (@nata.francis) — Тяжело ли совмещать работу на фрилансе и материнство? Бывали моменты, когда было тяжело. У нас нет родственников поблизости, поэтому я справлялась со всем сама, и, конечно, бывали тяжелые дни. Что мне помогло справиться? Я перестала бояться делегировать. Например, я сейчас не занимаюсь уборкой и стиркой, у меня есть помощница, которая делает все необходимое по дому, я могу наводить порядок, только когда мне это реально в кайф, в остальное время — это не моя обязанность. И это безумно круто! Хочу каждой девушке посоветовать делегировать то, что не в кайф и перераспределить свое время. Кстати, когда у Эмили появилась няня первый раз (она приходила к нам на три часа), мой заработок вырос сразу в несколько раз, мое настроение улучшилось и все остальное время я стала реально проводить с дочерью, а не как бы с ней, но в телефоне. Поэтому не бойтесь делегировать, если хочется! — Что самое сложное и самое увлекательное в продвижении в социальных сетях? Как вы постигали это ремесло. — Для меня самое интересное — анализировать аудиторию, придумывать подходы и офферы, чтобы зацепить внимание потенциальных клиентов, настраивать и анализировать результаты рекламной кампании. Я постоянно учусь. Обучение экономит кучу времени, ведь ты можешь расти кратно каждый месяц с наставником, а можешь самостоятельно проходить тот же путь годами. Я уже не молода :) поэтому не хочу терять время. Обучение всегда окупается, и я очень рада, что сейчас есть возможность учиться онлайн у экспертов по всему миру, чем я прекрасно пользуюсь. — Ваш супруг тоже строит карьеру в социальных сетях? — Нет, если честно, мой муж даже не пытается вникать в то, чем я занимаюсь. Но он мной очень гордится. У него свой путь, он — хирург. Он так же кайфует от своей работы, постоянно учится и развивается, имеет амбициозные цели, и я его тоже поддерживаю в его развитии. — А если о цифрах Дорого жить на Ямайке? — Недавно мы с подписчиками считали, получилось, месяц жизни обходится нашей семье в 1500 USD. Продукты, бензин, связь, ЖКХ — дороже чем в России, но вот аренда жилья — существенно дешевле. — Рацион питания отличается от российского? — Честно говоря, когда мы переехали, я страдала без некоторых продуктов. Со временем адаптировалась. Могу гречку из Америки заказать и знаю магазин, где можно найти кефир. Так что мой рацион не сильно отличается. Я редко готовлю традиционные ямайские блюда, но фрукты круглый год не могут не радовать. — Кто у вас в доме готовит? Борщом супруга часто балуете? — Чаще я, но мой муж тоже отлично готовит и иногда может взять эту обязанность на себя. Чаще, конечно, в выходные. В рабочие дни после нескольких операций приходит домой уставший и рад, когда его ждет готовая еда. Иногда на работе он даже не успевает перекусить за целый день. Борщ не очень часто готовлю, если честно, но раз в месяц радую. Кстати, муж его любит. — Как проходит ваш день? Когда люди живут в курортных городах, всем кажется, что их жизнь похожа на затянувшийся отпуск Так ли это? — Обычно мы ездим на море в лучшем случае раз в месяц, так что на отпуск наша жизнь мало похожа. Все эти картинки про фрилансеров на пляже — вранье. Под ярким солнцем даже экран ноутбука не видно :) Сейчас наш распорядок примерно такой: Я встаю около 6.00, чтобы успеть уделить время себе, у меня есть своя утренняя рутина, к 8.00 везу дочку в садик, возвращаюсь домой и работаю до 14.00, еду забирать дочку, после этого мы часто гуляем или играем, едем в магазин, делаем домашние дела. Когда муж возвращается с работы, можем поиграть в теннис или прогуляться, посмотреть фильм, отдохнуть Иногда я еще работаю вечером, но стараюсь успевать все до 14 часов Правда, не всегда получается, но я к этому стремлюсь. — Как узнали о беременности? Долго выбирал имя для дочери? — Это был запланированный ребенок, поэтому мы ее ждали, я уже через две недели почувствовала, что все получилось, хотя муж считает, что это невозможно :) Имя выбирали долго, мы искали такое, которое бы звучало хорошо и в России, и на Ямайке, и чтобы сочеталось с фамилией мужа. Вариант Эмили нам сразу понравился, как только пришел в голову. Где-то за пару месяцев до родов мы определились. — На каком языке говорите дома? Дочка знает два языка или один? — Дома говорим на русском, поскольку сейчас живем в англоязычной среде. Муж не хочет забывать русский, а без практики он точно быстро начнет его терять. Да и хочется, чтобы дочка говорила на двух языках. Сейчас она использует оба, иногда мешает, может запросто сказать «типа yes» или «я fine» . — Как считаете, для счастливого брака важен менталитет? — Я считаю, что важнее воспитание. У каждого человека есть свои ценности и вещи, с которыми он может или не может смириться. Я, например, не хотела бы жить с курильщиком, а для кого-то это вообще не имеет значения, поэтому важно, чтобы в паре ценности, взгляды на жизнь и принципиально важные вопросы были одинаковые. И, конечно, надо любить и уважать друг друга! А с остальным можно справиться.