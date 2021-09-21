К сожалению, женщин нигде не учат, как вести себя в постели с мужчиной, а ведь при этом сексуальная неудовлетворенность обоих партнеров — одна из главных причин расставания пар.

Фото: Кадр из сериала «Секс в большом городе» Кадр из сериала «Секс в большом городе»

В отличие от общепринятого мнения, которое гласит, что мужчинам нужен только секс, по данным psychologytoday, женщины нуждаются в половом акте, так же как и мужчины. Согласно данным, собранным на сайте, количество половых актов за полгода, о которых сообщили мужчины, варьировалось от 1 до 388.

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Разброс показателей у женщин был менее сильным, но все же довольно большим — от 1 до 140. Представители обоих полов получают огромное удовольствие от секса и способны поделиться им со своими партнерами. Однако, несмотря на то что женщины, так же как и мужчины, любят заниматься сексом, им не всегда бывает понятно, как правильно вести себя в процессе интимной близости. Возникает вопрос: какой же женщина должна быть в постели?

Думайте о себе

Речь не идет о том, чтобы вести себя в постели как эгоистка, которая думает только о собственном удовольствии. Однако, если вы хотите почувствовать в себе настоящую страсть, то должны знать свои потребности и стремиться их удовлетворить. Женщины, которые любят секс, часто спрашивают себя о том, чего бы они больше хотели в постели, каких ласк меньше. И, зная все эти ответы, они не корят своего партнера за то, что он не оправдал их эротических ожиданий. Они просто говорят о них любовнику, независимо от того, месяц, год или десять лет они с ним. Желание испытать удовольствие не исключает заботы о любимом человеке.

Наоборот — чем счастливее вы в объятиях партнера, тем охотнее вы даете то, что ему нравится. Когда вы хотите сказать любимому, что вам нравится, а что нет, лучше всего использовать язык тела. Например, обнимите покрепче, когда он на правильном пути, а когда ошибается — направьте его руку в другое место. Это лучше, чем просто командовать, ведь ваш мужчина может обидеться.

Создавайте возможности

Хотя вы постоянно заняты и часто не знаете, к чему приложить руки в первую очередь — у вас должно оставаться время для любви. Обязательства, конечно, важны, но и близость тоже, потому что она укрепляет ваши отношения. У женщин, которые любят секс, часто много дел. Однако они никогда не откажутся от романтического вечера только потому, что им нужно пропылесосить квартиру или приготовить ужин. Когда они устают, то рано ложатся спать, но будильник ставят на такой час, чтобы на следующее утро у них было время побыть наедине с партнером.

Перестаньте хандрить

Ссоры в отношениях неизбежны, однако никогда не позволяйте мелким бытовым недоразумениям влиять на вашу интимную жизнь. Старайтесь не переносить гнев в спальню. Почему вы должны отказывать себе в удовольствии? Чтобы наказать партнера? Это бессмысленно. Может быть, вместо того чтобы искать причины для отказа от секса, вы найдете аргументы в пользу того, чтобы лечь в постель. Он сказал, что вы сегодня прекрасно выглядите? Тогда не упустите шанса провести жаркую ночь.

Любите свое тело

Не думайте о том, как выглядите. Не стесняйтесь своего тела. Не играйте роль, оставайтесь собой. Изучайте собственное тело, ищите эрогенные зоны. Не стесняйтесь сказать партнеру о собственных желаниях. Обозначьте рамки дозволенного. Говорите партнеру сразу, если вам что-то не нравится. Даже если вам кажется, что ваша грудь или бедра неидеальны, откажитесь от сдержанности. Секс не имеет ничего общего с конкурсом красоты. Если вы покажете своему партнеру, что вам нравится ваше тело, ему оно тоже понравится. Те из нас, кто любит ласки, забывают о комплексах в постели. Они наслаждаются любовными играми, и несовершенные бедра их совершенно не беспокоят. Они просто знают, что ни один парень не обращает внимания на такие вещи, когда сгорает от желания. Для него женское тело всегда прекрасно. И не ошибаются. Однако, если вам трудно забыть о стыде, займитесь любовью при свечах. В нежном, приглушенном свете вы всегда будете выглядеть максимально привлекательно. При этом:

Не бойтесь сказать НЕТ

Если вы отчаянно пытаетесь получить повышение по службе или берете сверхурочные, чтобы выплатить кредит, у вас, вероятно, не осталось сил на секс. Поэтому не бойтесь сказать «нет» своему партнеру, когда, например, ваши глаза слипаются от усталости. Запомните простое правило: секс должен быть удовольствием, а не обязанностью. Именно поэтому давайте себе право отказаться. Например, когда предпочитаете лечь спать или почитать книгу.

Хвалите партнера во время секса

Известный психолог Михаил Лабковский рассказывает: многие мужчины убеждены, что удовольствие в сексе и женский оргазм напрямую зависят от величины полового органа. Мужчины дорожат гениталиями больше, чем женщины, и пенис значит для представителей сильного пола больше, чем накачанное тело и мускулы на руках. Поэтому критика, особенно физиологических моментов, в постели с мужчиной недопустима.

Женщина может помочь мужчине избавиться от неуверенности в себе или усилить уже существующие комплексы. Чтобы помочь обрести уверенность и позволить сексуальным отношениям прогрессивно развиваться, говорите партнеру о его сексуальных достоинствах, хвалите его инициативность и акцентируйте внимание на том, что вызывает у вас положительные впечатления.

Наслаждайтесь

Когда вы счастливы и радостны, то испытываете все ощущения более интенсивно — в том числе и в спальне. В постели постарайтесь сосредоточиться на любви. Забудьте о проблемах с начальником или грязных тарелках, скопившихся в раковине. Теплые, приятные мысли — настоящие союзники хорошего секса!

Имейте воображение

Учитесь доверять партнеру. Говорите о своем желании и своих предпочтениях. Экспериментируйте, предлагайте сексуальные роли. Давайте партнеру понять криками, стонами, выражением лица о приятных прикосновениях, ласках, действиях. Будьте уверены — мужчины ненавидят скуку в спальне. Они любят нежный секс в мягкой кровати, но при этом никогда не откажутся от ванной, и кресла, и даже стола на кухне для разнообразия. Они часто выбирают привычную классическую позицию, но открыты и для других эротических «созвездий». Иногда рассказывайте партнеру о своих эротических фантазиях или положите утром ему в карман записку с описанием того, чего вы хотите по возвращении домой. Вы также можете притвориться, что только что встретились, и вести себя как на первом свидании. Есть много способов сделать секс веселее, но для начала:

Проявляйте инициативу