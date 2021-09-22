На территории многонациональной России проживает множество народов с уникальным образом жизни, историей и традиционными ритуалами. В эпоху пандемии коронавируса внутренний туризм обрел большую популярность: путешественники не только посещают ранее неизвестные для них уголки страны, но и тщательно изучают ценности местных жителей. Блогеры Дарья Булавина и Стас Васильев решили венчаться на острове Кижи и устроили торжество с учетом всех обычаев Заонежья. Как прошел их праздник в Карелии и почему супруги играют новую свадьбу каждый год в разных уголках мира — в материале «Ленты.ру».

«Почему бы каждый раз не жениться заново?»

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Мой муж — видеограф, а точнее — оператор дрона. Раньше он увлекался фотографией и однажды пришел на мой мастер-класс «Фотоночь» — это такая тусовка, где собираются и творят фотографы, делают множество съемок в разных залах одновременно. Там мы и познакомились.

Провести свадьбу мы изначально хотели в интересном месте. Вообще, мы фанаты сериала «Игра престолов», а я еще очень люблю «Властелина колец». Я даже в МГУ поступила после слов бабушки о том, что там учат эльфийский. Первое наше торжество прошло в Исландии, потому что «Игру престолов» снимали именно там — это наше некое место силы.

Антон Уницын

Потом мы задумались: надо же еще годовщины отмечать! Тогда встали вопросы: где, как? Дома уже скучно после Исландии. В тот момент мы как раз поехали на Байкал и поняли, что это потрясающее место, которое идеально подойдет для праздника. И вдруг решили: почему бы вместо празднования годовщины каждый раз не жениться заново?

Штамп в паспорте у нас один, но нам кажется прекрасным ежегодно давать друг другу новую клятву верности. Год прошел, что-то в любом случае изменилось, и с учетом этих изменений мы придумываем новые клятвы: любви, понимания, взаимопомощи. Для меня это очень ценно — как еще раз выйти замуж.

«В России безумное количество красивых мест»

Думая над концепцией, мы сообразили, что было бы здорово отмечать наши торжества с друзьями в разных, самых важных для нас местах планеты. Мы уже успели провести свадьбу во льдах Исландии и Байкала — всегда стилизовали торжество под «Игру престолов». И вот теперь у нас было венчание в заонежском стиле в Кижах.

Мы как тревел-блогеры много путешествуем, и если нам нравится какое-то место, то мы сразу рассматриваем его в качестве локации для нашей следующей свадьбы.

Антон Уницын

На самом деле в России безумное количество красивых мест, и я очень благодарна в этом смысле коронавирусу. Я всегда стараюсь находить позитив даже в самом негативном явлении, а пандемия заставила нас больше путешествовать по стране.

Тогда я осознала, насколько красива Россия. Одно дело, когда вы понимаете это мозгами или видите на фотографиях, а другое дело — когда это чувствуете.

Мне очень хочется когда-нибудь сыграть свадьбу в Мурманске, а точнее, в селе Териберка — на краю Земли. Я в принципе очень люблю север, мечтаю отметить торжество в Якутии, например, несмотря на лютый холод. Еще хочу на Камчатку, Алтай. В общем, мест полно.

«Все продумали до мельчайших деталей»

Как я уже говорила, на Байкале мы решили сыграть свадьбу, потому что связали это место с нашей любимой «Игрой престолов». Однако когда мы побывали в Кижах, то, наоборот, подумали о чем-то традиционно русском. В итоге мы решили выбрать именно русские традиции, и для организации торжества советовались с экскурсоводами, историками, работниками местного музея и этнографами.

Исторически остров Кижи входит в состав района, который называется Заонежье, то есть земли за Онежским озером. Кижи — один из 300 островов Заонежья, причем не самый большой — всего пять километров в длину. Жителем Кижей у нас выступал мой муж Стас, а я была поморкой — невестой из Поморья, селения на берегу Белого моря.

Раньше местные старались заключать браки с жителями как можно более далеких деревень, чтобы избежать кровосмешения. Для этого летом девушки уезжали к родственникам, чтобы показать себя, а мужчины — в так называемые «отхожие промыслы», грубо говоря, на заработки.

Антон Уницын

Исходя из этого мы начали подбирать костюмы. Все детали нарядов согласовали специалисты — вплоть до платочка на поясе. Одежду нам шили на заказ — это все ручная работа. Кто-то из гостей взял наряды в прокате, кому-то их изготовили в мастерской.

Стас был одет в обыкновенные серые штаны, которые называются «порты», заправленные по колено в кирзовые или яловые сапоги, и рубаху с поясом. Никогда жители не выходили из города распоясанными — обязательно нужно было себя окружить поясом, чтобы нечистая сила обошла тебя стороной.

Меня нарядили в сарафан-рубаху ниже колена под названием «станушка». При этом подпоясывалась я не поясом, а ремнем, на котором девушки носили различные безделушки, говорящие об их статусе в обществе.

Все продумали до мельчайших деталей. Поскольку я была поморкой, на меня надели часики, дорогие платки и бусы. Кроме того, на голове у меня было перо — традиционное украшение невесты из Поморья с бисером и интересным плетением.

«Больше всего подарков доставалось свекрови»

Заонежская свадьба, как и любая другая северная свадьба, отличается большим количеством ритуалов, традиций и этапов, которые соблюдаются в строгой очередности. Мы восстановили всего несколько сцен, чтобы праздник не продлился три дня.

Первая сцена — это встреча и выкуп стола. В избе находится невестина «порода», то есть близкие ей люди, и ждут «свадебный пояс» жениха, который будет покупать стол. Мужчина обязан заплатить выкуп, чтобы его впустили с порога в дом. После этого родные выводят к нему невесту с платком на лице, который он должен снять.

Затем начинается обмен подарками. На нашем празднике Стас вручил мне кожаные ботинки. В это время также выносится поднос с водкой и стопками, которые раздают всем гостям со стороны жениха, а в конце и самому виновнику торжества.

Невеста, в свою очередь, должна преподнести вещи, которые она сделала своими руками, гостям будущего мужа. Больше всего подарков традиционно доставалось свекрови. Обычно это рубашки, скатерти или наволочки. Такое приданое девочка готовила с пяти-шести лет, как только начинала заниматься рукоделием.

Антон Уницын

Самая важная сцена до венчания — это расплетание косы невесты. В то время свободная девушка отличалась от замужней прической, голова женщины в браке всегда была покрыта. Брат невесты должен расплести косу сестры, которая таким образом прощается со своей девичьей волей, переходя в полное владение мужа и его семьи.

В этот момент плакальщица причитает, рыдает, а невеста молчит, потому что находится в переходном состоянии — она уже умерла как девица, но еще не родилась как жена. Считалось, что чем больше слез выплачет плакальщица, тем меньше проблем у жены будет в будущем. Наши плакальщицы оказались настолько профессиональными, что их слезам поверили все гости.

Мой брат Алексей расплел косу и начал хлыстать ею подружек невесты, пока они пытались вытянуть себе ленточку — эта традиция схожа с киданием букета на современных свадьбах. После этого мы уже отправились к венчанию. Я шла с распущенными волосами, а после таинства свекровь заплела мне две косы и покрыла голову платком.

С одной стороны, свадьба для девушки — это счастливый день из-за подарков и внимания, а с другой — печальный, ведь она боится уходить в чужую семью. Часто невеста уезжала и больше не видела своих подруг. Пока женщина не рожала наследника, она была последним человеком в доме мужа. Новому члену семьи необходимо было завоевывать доверие и уважение родни, ей всегда доставалась самая тяжелая работа.

«Венчание — это не модное явление»

У нас была не просто свадьба в заонежском стиле, а венчание. Мы подошли к этому событию очень скрупулезно, поскольку, на мой взгляд, это один из важнейших шагов в жизни человека. Такое таинство — одно из тех, что совершаются один раз и на всю жизнь.

Венчание — это не просто модное явление. Мы были и на исповеди, и на причастии, стояли службы, держали пост. Наше таинство не имеет ни малейшего отношения к моде — это то, что находится в глубине нас, поэтому с точки зрения церковных обрядов мы сделали все ровно так, как и должно быть.

Антон Уницын

Мы хотели провести ритуал именно в церкви Преображения Господня, потому что год назад мы уже посещали святыню и поняли, что это «то самое» место. Сначала это казалось невозможным, поскольку в то время церковь еще не была освящена, и в ней нельзя было проводить таинства. И только 19 августа ее освятили.

Церковь находится под охраной ЮНЕСКО, поэтому в ней нельзя зажигать свечи — проведение в ней мероприятия такого масштаба потребовало огромнейшего количества согласований. Быть парой, которая первой за 100 лет обвенчалась в храме, — огромная ответственность. Хотелось сделать это не «для галочки», а соответствующим образом, чтобы стать частью истории.

Кижи — это Заонежье, и было бы странно провести в таком месте современную свадьбу. На время праздника я попросила гостей убрать телефоны, хотелось, чтобы все окунулись в атмосферу. Наши гости, в свою очередь, по-настоящему вживались в образы. Они не просто надели традиционные костюмы, а бережно соблюдали обряды, которые кажутся странными в XXI веке. Всего присутствовали чуть более 50 человек, поскольку большое количество гостей не уместилось бы в церкви.

Антон Уницын