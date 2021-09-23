Отношения в эпоху Tinder: где встретить любовь в офлайн

Где познакомиться для серьезных отношений? По наблюдениям психологов, этим вопросом озабочены многие девушки и женщины. Приложения для знакомств уже надоели и вы совсем отчаялись встретить кого-то подходящего? Не расстраивайтесь, ведь способов найти любовь, оказывается, не так уж мало.

Фото: Кадр из фильма «Бойфренд из будущего» Кадр из фильма «Бойфренд из будущего»

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Психолог, специалист по созависимым отношениям

Прежде чем отправляться на поиски своей любви, важно отследить свое состояние и честно ответить себе на вопрос: из какой мотивации я это делаю? Важно, чтобы ваш поиск не был из состояния отчаяния и безысходности. Во избежание данного состояния предлагаю изначально ответить себе на вопросы: что я могу привнести в эти отношения, какими сильными сторонами я обладаю? Что получит мой партнер, когда мы будем вместе? Так сформируется позиция изобилия: «Я сокровище, и кому-то точно со мной повезет». Решив вопрос с первичным настроем, обсудим места встреч в реальном мире.

Среди общих друзей и знакомых

На вечеринках, общих праздниках, в поездках, за душевными посиделками или на шашлыках за городом. Знакомство через общих друзей, может быть, приведет к чему-то большему, чем дружба, т. к. у пары тут общие интересы и схожие социальные статусы.

На мероприятиях по интересам

Это может быть бизнес-конференция или мастер-класс по гончарному мастерству. У вас точно будет о чем поговорить, и общение будет проще продолжить на основе общего увлечения. Даже если не получится отношений, у вас всегда будет добрый знакомый, с кем можно провести время с пользой. Есть большая вероятность встретить в таких местах близкого по духу человека с общими ценностями.

На работе

По тому, как человек относится к работе, можно понять, насколько он ответственный, честный, добросовестный, любит ли он то, чем занимается, готов ли сотрудничать и обсуждать вопросы, амбициозен ли он или любит перекладывать ответственность на других. К тому же это сближает: вы вместе обедаете, едете на работу, есть с кем обсудить трудности и попросить поддержки.

Быстрые свидания

Узнайте, есть ли в вашем городе такая возможность. Как правило, это специально организованные мероприятия, где участники общаются друг с другом 5-7 минут и в случае взаимной симпатии обмениваются номерами.