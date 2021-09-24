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Как устроить проверку партнеру: один простой способ

Даша Краснова
2 часа назад

Даже до начала отношений можно точно понять, как человек ведет себя в быту и подходите ли вы друг другу. Пользователь Reddit рассказал о способе проверки нового возлюбленного, которым пользуются в его семье.

Как устроить проверку партнеру: один простой способ
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Родственники парня считают, чтобы проверить совместимость с новым партнером, нужно отправиться с ним в путешествие. Это поможет увидеть человека в разных ситуациях. Начиная с того, как он ведет себя в аэропорту, заканчивая тем, как справляется со сложными ситуациями. Все-таки путешествие предполагает умение принимать неординарные решения и не унывать, если что-то идет не по плану.

«Путешествие — хороший способ понять, каково будет жить с ней в дальнейшем. Вы будете делить одну комнату, планировать расписание, учиться обсуждать проблемы и вместе принимать решения. Вы узнаете о ее хороших и плохих привычках. Умеет ли она вести себя за границей? Что будет, если что-то пойдет не так? Есть ли у нее план Б, куда пойти и чем заняться?» — пояснил он. Мужчина отметил, что этим способом с ним поделился отец, и подчеркнул, что каждый раз семейный метод срабатывает.

Комментаторы согласились с автором, так как для многих людей совместный отдых — это настоящее испытание.

«У нас в стране говорят: "Чтобы по-настоящему узнать человека, нужно или жить с ним, или отправиться с ним в путешествие"», — написал один из них. «Несколько лет назад я месяц жил в Таиланде. Количество пар, которые ссорились по различным поводам, меня поразило» ,— отметил другой.

До этого психотерапевт Анастасия Филиппова рассказывала, как найти подход к партнеру, который постоянно обижается.

Любовь,Анастасия Филиппова,
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