Как устроить проверку партнеру: один простой способ

«Путешествие — хороший способ понять, каково будет жить с ней в дальнейшем. Вы будете делить одну комнату, планировать расписание, учиться обсуждать проблемы и вместе принимать решения. Вы узнаете о ее хороших и плохих привычках. Умеет ли она вести себя за границей? Что будет, если что-то пойдет не так? Есть ли у нее план Б, куда пойти и чем заняться?» — пояснил он. Мужчина отметил, что этим способом с ним поделился отец, и подчеркнул, что каждый раз семейный метод срабатывает.