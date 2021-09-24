9 причин, почему из ваших отношений пропал секс

Вернуть взаимное притяжение помогут советы специалиста.

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Постепенное угасание страсти в длительных и стабильных отношениях — процесс закономерный и естественный, однако если ваши вечера с любимым проходят не в спальне, а за просмотром нового сериала постоянно, пора принимать меры. Как вернуть былое влечение, «WomanJournal» рассказала сексолог и писатель Кристина Таспин.

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Возраст, здоровье и гормональный фон

Не нужно забывать, что в начале отношений секса всегда бывает больше, так как вырабатывается большое количество эстрогена и тестостерона, со временем огонь пропадает и возникает привязанность, что связано с окситоцином. В определенном возрасте у женщин пропадает влечение, а у мужчин снижается уровень тестостерона.

Что делать?

Старение — это естественный процесс. Но отсутствие интимной жизни может быть вызвано и отклонениями в организме. Эндокринная система могла дать сбой из-за приема различных препаратов: противозачаточных, гормональных, антидепрессантов, противосудорожных и другое. Заботьтесь о своем здоровье, проходите вовремя обследования и иногда посещайте эндокринолога.

Истощение психологическое и физическое

Постоянный стресс вызывает хроническую усталость, плохое настроение, сбои в организме. Сил для интимной жизни у вас не останется.

Что делать?

Не забывайте себя радовать и дайте себе отдыхать: массажи, медитации и расслабляющие ванны пойдут только на пользу.

Нет былой страсти

Духовная близость выходит на первый план в отношениях — партнер становится вашим другом. Это абсолютно нормально, что через 5—10 15 лет совместной жизни интим перестает быть главным фактором.

Что делать?

Не идти на поводу у стереотипов. Главное, чтобы мужчина и женщина были удовлетворены количеством секса, даже если он у них происходит реже, чем принято считать нормой. Если же вас все-таки что-то не устраивает, обсудите этот вопрос со своей второй половинкой — вы обязательно придете к общему знаменателю.

Потеря привлекательности

Нет сил ухаживать за собой? Мы должны любить себя и собственное тело, соответственно, ухаживать за ним. Если мы довольны своим образом, то будем нравиться и партнеру.

Что делать?

Займитесь спортом, купите себе косметику, сходите в салон красоты, обновите гардероб.

Закомплексованность

Секс стал хуже, а вас начали посещать мысли о том, что вы плохой любовник/любовница и партнер захочет уйти от вас. Эту трансляцию неуверенности в себе подсознательно может «считывать» и ваш партнер.

Что делать?

Не закрывайтесь в себе. Сейчас можно найти массу литературы и психологических тренингов по раскрытию себя.

Партнер стал вашим смыслом жизни

Зачастую мы не замечаем, как перестаем видеться с друзьями, ходить на интересные для нас события, а все свободное время посвящаем своей половинке. Стерлись рамки личного пространства.

Что делать?

Попробуйте отдохнуть друг от друга, вспомните, что у вас есть свои интересы. Станьте для партнера менее доступной.

Боязнь говорить о сексе

Если вы не скажете мужчине, чего вы хотите, он никогда об этом не узнает. Отлаженная коммуникация — одно из самых важных условий гармоничных отношений, без которого со временем интим может начать разочаровывать.

Что делать?

Не бойтесь обсуждать сексуальную жизнь, главное — подобрать удачный момент, выбрать правильную интонацию, и тогда близость станет ярче и приятнее для обоих партнеров.

Разные сексуальные темпераменты

Вам достаточно интимной близости несколько раз в месяц, а партнер готов заниматься любовью каждый день. На этой почве возникает множество ссор.

Что делать?

Важно понять, что сексуальное желание может зависеть от половой конституции: у одних она слабая, у других — сильная. И это не связано с вашим отношением к партнеру, потерей интереса или влечения. Единственный выход в данной ситуации — честный разговор. Всегда можно найти компромиссный вариант для решения этой проблемы.

Постоянные ссоры

У партнера с вами часто возникают разногласия, вы ругаетесь даже по мелочам, ссоры перебивают сексуальное желание.

Что делать?