Как часто надо заниматься сексом, чтобы не утратить страсть

Занятия любовью — важный для любого человека процесс, который положительно влияет как на духовное, так и на физическое здоровье. Известно, что во время интимной близости возможно не только испытать приятные ощущения, но получить и пользу для здоровья.

О положительном влиянии сексана самочувствие девушек и женщин можно говорить, ссылаясь на несколько факторов. Например, в результате многих исследований обнаружено, что половой акт за счет своей физической активности оказывает благоприятное воздействие на общее состояние человека, в том числе и на работу сердца. Вдобавок секс помогает бороться со стрессом, поскольку во время занятий им вырабатываются гормоны счастья. Также благодаря регулярной интимной жизни можно заметить улучшение качества сна или облегчение болей (головных и даже менструальных).

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Однако не зря бытует мнение, что все должно быть в меру, в том числе и сексом злоупотреблять не стоит.При слишком высокой активности и частоте половой актов можно свести на нет даже положительное влияние на здоровье сердца и добиться противоположного эффекта. Помимо всего прочего сексуальная озабоченность иногда приводит к напряжению и проблемам в отношениях или, если человек одинокий, к беспорядочной половой жизни, которая угрожает неприятными, а иногда даже смертельно опасными последствиями в виде болезней – от герпеса до СПИДа. Чаще всего большая нагрузка на половые органы для мужчин чревата воспалением яичек или придатков, а для женщин, например, вагинальными болями или циститом.

Как часто нужно заниматься сексом?

Многие пары задаются данным вопросом, однако на него не существует однозначного ответа. Так, скажем, нормы по количеству близости не существует, и каждый человек должен определить этот порядок лично для себя. Самое главное, чтобы вы были удовлетворены, а с какой периодичностью вам это необходимо, не столько важно.

Кроме того, когда человек находится в отношениях, ему надо определить не только личную условную "норму", но и обсудить предпочтения партнера. Всем известно, что секс — очень важный аспект в отношениях, который также считается одним из главных факторов для близости и доверия в паре. Между тем разные сексуальные темпераменты у влюбленных — не редкость. Значит, если взгляды касательно интимной жизни партнеров расходятся, для поддержания счастливых отношений необходимо прийти к компромиссу.

На самом деле на регулярность влияет множество факторов, будь-то возраст, психологическое состояние и прочие составляющие, а также существуют асексуалы, их количество составляет около 1% от всего населения Земли. Такие люди по своей природе не желают интимной близости и прекрасно себя ощущают при ее отсутствии, то есть они не испытывают как физическое, так и психологическое удовольствие от полового контакта. В данном случае опять же правильным вариантом будет обсуждение ваших потребностей с партнером.

Лучшее время для секса

Дело в том, что биоритмы у мужчин и женщин отличаются, потому и пик сексуальной активности наступает у обоих полов в разное время. Считается, что у женщин максимальное желание пробуждается во второй половине дня, а у мужчин — утром.

Так, женский организм лучше всего готов к сексу в период с 12 до 16 часов, плюс к этому, к концу данного промежутка времени наступает наиболее благоприятный для зачатия момент. Следом активность снижается и восполняется лишь спустя некоторое время после ужина, тогда можно рассчитывать на продолжительные взрослые игры.