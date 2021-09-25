Как часто надо заниматься сексом, чтобы не утратить страсть

Занятия любовью — важный для любого человека процесс, который положительно влияет как на духовное, так и на физическое здоровье. Известно, что во время интимной близости возможно не только испытать приятные ощущения, но получить и пользу для здоровья.
О положительном влиянии сексана самочувствие девушек и женщин можно говорить, ссылаясь на несколько факторов. Например, в результате многих исследований обнаружено, что половой акт за счет своей физической активности оказывает благоприятное воздействие на общее состояние человека, в том числе и на работу сердца. Вдобавок секс помогает бороться со стрессом, поскольку во время занятий им вырабатываются гормоны счастья. Также благодаря регулярной интимной жизни можно заметить улучшение качества сна или облегчение болей (головных и даже менструальных).
Однако не зря бытует мнение, что все должно быть в меру, в том числе и сексом злоупотреблять не стоит.При слишком высокой активности и частоте половой актов можно свести на нет даже положительное влияние на здоровье сердца и добиться противоположного эффекта. Помимо всего прочего сексуальная озабоченность иногда приводит к напряжению и проблемам в отношениях или, если человек одинокий, к беспорядочной половой жизни, которая угрожает неприятными, а иногда даже смертельно опасными последствиями в виде болезней – от герпеса до СПИДа. Чаще всего большая нагрузка на половые органы для мужчин чревата воспалением яичек или придатков, а для женщин, например, вагинальными болями или циститом.
Многие пары задаются данным вопросом, однако на него не существует однозначного ответа. Так, скажем, нормы по количеству близости не существует, и каждый человек должен определить этот порядок лично для себя. Самое главное, чтобы вы были удовлетворены, а с какой периодичностью вам это необходимо, не столько важно.
Кроме того, когда человек находится в отношениях, ему надо определить не только личную условную "норму", но и обсудить предпочтения партнера. Всем известно, что секс — очень важный аспект в отношениях, который также считается одним из главных факторов для близости и доверия в паре. Между тем разные сексуальные темпераменты у влюбленных — не редкость. Значит, если взгляды касательно интимной жизни партнеров расходятся, для поддержания счастливых отношений необходимо прийти к компромиссу.
На самом деле на регулярность влияет множество факторов, будь-то возраст, психологическое состояние и прочие составляющие, а также существуют асексуалы, их количество составляет около 1% от всего населения Земли. Такие люди по своей природе не желают интимной близости и прекрасно себя ощущают при ее отсутствии, то есть они не испытывают как физическое, так и психологическое удовольствие от полового контакта. В данном случае опять же правильным вариантом будет обсуждение ваших потребностей с партнером.
Дело в том, что биоритмы у мужчин и женщин отличаются, потому и пик сексуальной активности наступает у обоих полов в разное время. Считается, что у женщин максимальное желание пробуждается во второй половине дня, а у мужчин — утром.
Так, женский организм лучше всего готов к сексу в период с 12 до 16 часов, плюс к этому, к концу данного промежутка времени наступает наиболее благоприятный для зачатия момент. Следом активность снижается и восполняется лишь спустя некоторое время после ужина, тогда можно рассчитывать на продолжительные взрослые игры.
Теперь обсудим, когда вы наиболее желанны для своих партнеров. В первую очередь рано утром, стоит отметить, что около 7 часов, у мужчин уже зашкаливает уровень тестостерона в крови. Позже в течение четырех часов после полудня желания обоих полов совпадают, потому это подходящее время доставить друг другу удовольствие и, кстати, удачный момент для продолжения рода. Затем интерес к противоположному полу у женщины пропадает, а у мужчин не утихает еще несколько часов, после чего сильное возбуждение возвращается только перед сном.