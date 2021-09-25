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Мужчина в женской одежде напал с топором на покупателей в супермаркете Москвы

Мослентаиещё 8
2 часа назад

Неизвестный мужчина, одетый в женскую одежду, напал на покупателей с топором в одном из московских супермаркетов. Об этом в субботу, 25 сентября, сообщает Telegram-канал Readovka.

Мужчина с топором напал на покупателей в московском супермаркете
Фото: ТАССТАСС

Инцидент произошел в магазине «Магнит» на Каргопольской улице. Предварительно, у 48-летнего россиянина, который якобы считает себя женщиной и представляется Дианой, произошел конфликт с двумя людьми из-за тележки для товаров.

В результате потасовки мужчина напал на покупателей и порубил их топором. Пострадавших госпитализировали.

Ранее шоумен Стас Барецкий напал на соседей своей приятельницы, российской модели Олеси Малибу, в их собственном доме. Мужчина решил заступиться за подругу и отправился поговорить с жильцами, однако разговор закончился дракой.

Любовь,Стас Барецкий,"Магнит",
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