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3 способа обсудить с мужем проблемы и не развестись

Мира Маркина
57 минут назад

Говорить о проблемах в браке тяжело — особенно, если один из супругов скуп на слова или не любит обсуждать отношения. «Рамблер» делится советами, как поговорить с любимым человеком о том, что для вас важно, и не обидеть его чувства.

3 способа обсудить с мужем проблемы и не развестись
Фото: DepositphotosDepositphotos

Не обвиняйте, а обсуждайте

Никому не нравится, когда его обвиняют — даже если обвинения правдивы. Естественная реакция на нападение — защищаться, искать оправдания и всеми силами отстаивать свои границы.

Пробуйте обсуждать свои проблемы и вместе искать решения. Это не супруги воюют друг с другом — это супруги вместе сражаются с проблемой.

Будьте честны и не скрывайте эмоции (даже самые стыдные)

Честность — залог отношений, в которых супруги могут друг другу доверять. Если вы чувствуете, что боитесь ранить чувства человека, не скрывайте страха. Начните с этого разговор: скажите, что тема сложная, деликатная и болезненная. Так супруг поймет серьезность намерений.

Если вы чувствуете, что проблема заставляет вас краснеть (например, тема секса или здоровья), то так и скажите, что вам неловко. Супруг все равно прочтет язык тела, уловит интонации в речи. Он начнет защищаться от потенциальной опасности; однако если обозначить контекст словами, то становится не так страшно.

Фокусируйтесь на позитивном

Тон разговору задает то, как мы его начинаем и заканчиваем. Если стартовать с претензий и закончить обвинениями (пусть и на правдивой основе), супруг не увидит за негативом зерно конструктивной критики. Раз он такой плохой, зачем ему вообще меняться?

Акцентируйте внимание на позитиве. В конце концов, наши «плохие» черты — это продолжение хороших. Показав супругу, что вы любите и цените его, несмотря на все недостатки, у него будет больше мотивации делать что-то для отношений.

Любовь,
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