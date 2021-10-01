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Сексолог объяснила, что толкает женщину на измену

Вечерняя Москва
2 часа назад

Женщина думает об измене, когда ее не устраивает мужчина — это главная причина неверности. Об этом рассказала психолог, сексолог Александра Миллер.

Сексолог объяснила, что толкает женщину на измену
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По ее словам, партнер может не устраивать женщину в нескольких областях. Он может не перекрывать ее потребности в любви, внимании или не обеспечивать ей безопасность.

— Женщины, как правило, не бесятся с жиру и не ищут от добра добра, они изменяют, потому что не чувствуют себя счастливыми. Некоторые считают женщин, которые хотят хорошо одеваться, вкусно есть, дать своим детям достойное образование, меркантильными, — уточнила Миллер.

В пример она привела шимпанзе, которые выбирают самого сильного и надежного самца, потому что так заложено природой. Эксперт подчеркнула, что приоритеты женщин говорят не об их «продажности», а о природных инстинктах.

Миллер добавила, что измену также может спровоцировать эмоциональная фригидность из-за травмированности и неудачного опыта отношений.

— Такая женщина боится откровенно говорить с партнером, боится стать предметом, который принято называть бензопила «Дружба». Она предпочитает молчать и терпеть. Нет взрослого диалога без обвинений и оскорблений, нет простого разбора фактов, — уточнила психолог.

По ее словам, женщины могут изменять из-за застоя, отсутствия развития отношений, эмоциональной пустоты, а также если в партнере не видны сильная личность и поведение защитника. Она подчеркнула, что измена всегда говорит о том, что в отношениях нужно что-то менять, пишет ФАН.

Любовь,Измена,
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