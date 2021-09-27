Женщина опубликовала требование к мужчинам и была высмеяна

Пользовательница Reddit с ником Infinite-Furiosa опубликовала скриншот поста, в котором женщина обратилась ко всем мужчинам, желающим вступить в брак. Сообщение, в котором она потребовала, чтобы каждый мужчина дарил своей возлюбленной кольцо с бриллиантом не менее трех карат, высмеяли в сети.

В посте женщина призвала мужчин «перестать неуважительно относиться к девушкам». «Если вы не можете позволить себе кольцо с бриллиантами весом три карата и больше (стоят от 3,5 тысячи долларов), то вы не можете позволить себе жену», — подчеркнула автор поста. По ее мнению, «брак — это бизнес», и если у мужчины не хватает денег на покупку дорогостоящего украшения, то «он пока не готов инвестировать в бизнес».