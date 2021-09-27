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Женщина опубликовала требование к мужчинам и была высмеяна

Lenta.ru
1 час назад

Пользовательница Reddit с ником Infinite-Furiosa опубликовала скриншот поста, в котором женщина обратилась ко всем мужчинам, желающим вступить в брак. Сообщение, в котором она потребовала, чтобы каждый мужчина дарил своей возлюбленной кольцо с бриллиантом не менее трех карат, высмеяли в сети.

Женщина опубликовала требование к мужчинам и была высмеяна
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В посте женщина призвала мужчин «перестать неуважительно относиться к девушкам». «Если вы не можете позволить себе кольцо с бриллиантами весом три карата и больше (стоят от 3,5 тысячи долларов), то вы не можете позволить себе жену», — подчеркнула автор поста. По ее мнению, «брак — это бизнес», и если у мужчины не хватает денег на покупку дорогостоящего украшения, то «он пока не готов инвестировать в бизнес».

Сообщение женщины высмеяли пользователи Reddit. «Я думаю, что она имеет в виду не бриллианты, а кубический цирконий», «То есть она считает, что лучший способ начать какой-то бизнес — это потратить тысячи долларов на что-то, что стоит пару сотню долларов?», — пошутили они. Один из юзеров предположил, что женщина, выдвинувшая такое требование, никогда не получит даже дешевое кольцо.

Любовь,
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