2 место в мире: почему в России часто разводятся

Английское издание The Telegraph опубликовало рейтинг стран по разводам, в котором Россия заняла второе место. На 1000 человек приходится почти пять разводов. В новой серии подкаста "Активное согласие" мы обсудили, почему в нашей стране стало так трудно сохранить брак.
Информация о крушении института брака сейчас доносится из каждого утюга, несмотря на государственную пропаганду традиционных ценностей. В качестве причин для развода пары называют разное. Иногда мешает жадность, иногда пагубные привычки и домашнее насилие, а порой и низкий уровень психологического и сексуального просвещения, который не позволяет супругам найти выход из кризисных ситуаций.
К счастью, наш спикер — Татьяна Дмитриева, основательница Kinky Russia и других проектов в секс-индустрии, уже побывала в браке, развелась и успела выстроить новые отношения в удобном для себя формате. Так что массив личного и экспертного мнения в этой серии зашкаливает.
Таймкод:
12.20 — Почему институт брака разваливается
15.06 — Брак по любви или по расчету
18.16 — Токсичная немоногамия
22.20 — Почему разводятся, несмотря на то, что вдвоем жить проще
28.40 — Главные причины для развода
30.00 — Страх развода и убытки
35.45 — Популярные формы отношений
43.35 — Если я моногамна, значит я недостаточно осознанная
52.00 — Быть одному — ок
59.40 — Про свингеров
1.02.20 — Почему важно решать проблемы в закрытых отношениях
1.08.20 — Эрих Фромм
В подкасте участвовали:
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Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Арсений Троицкий
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова