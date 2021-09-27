2 место в мире: почему в России часто разводятся

Английское издание The Telegraph опубликовало рейтинг стран по разводам, в котором Россия заняла второе место. На 1000 человек приходится почти пять разводов. В новой серии подкаста "Активное согласие" мы обсудили, почему в нашей стране стало так трудно сохранить брак.

Информация о крушении института брака сейчас доносится из каждого утюга, несмотря на государственную пропаганду традиционных ценностей. В качестве причин для развода пары называют разное. Иногда мешает жадность, иногда пагубные привычки и домашнее насилие, а порой и низкий уровень психологического и сексуального просвещения, который не позволяет супругам найти выход из кризисных ситуаций.

К счастью, наш спикер — Татьяна Дмитриева, основательница Kinky Russia и других проектов в секс-индустрии, уже побывала в браке, развелась и успела выстроить новые отношения в удобном для себя формате. Так что массив личного и экспертного мнения в этой серии зашкаливает.

Таймкод:

12.20 — Почему институт брака разваливается

15.06 — Брак по любви или по расчету

18.16 — Токсичная немоногамия

22.20 — Почему разводятся, несмотря на то, что вдвоем жить проще

28.40 — Главные причины для развода

30.00 — Страх развода и убытки

35.45 — Популярные формы отношений

43.35 — Если я моногамна, значит я недостаточно осознанная

52.00 — Быть одному — ок

59.40 — Про свингеров

1.02.20 — Почему важно решать проблемы в закрытых отношениях

В подкасте участвовали:

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Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий