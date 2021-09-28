Секс после родов: как вернуть влечение

Ученые говорят, что 40% женщин возобновляют свою сексуальную жизнь уже через шесть-восемь недель после родов. Но что делать, если прошло уже намного больше времени, а интерес к сексу так и не вернулся?

Фото: Кадр из сериала "Друзья" Кадр из сериала "Друзья"

Екатерина Бибишева, @katya_vagimagia

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Блогер, основательница школы интимной гимнастики и женского здоровья «Вагимагия»

Для начала перестаньте себя винить. Ваше тело проделало огромную работу: привело в мир нового человека. Ему требуется время, чтобы восполнить ресурсы. Кроме того, сразу после родов организм мобилизует все силы на решение материнских задач. Цикл еще не восстановился и лубрикация тоже, вы находитесь в процессе налаживания грудного вскармливания и режима ребенка. Вам не до секса — ни физически, ни эмоционально. И это нормально.

Другое дело, если прошло достаточно времени с момента родов, а желание секса так и не вернулось. Что делать?

Уделяйте больше времени тому, что вас радует. Составьте список из 50 занятий, которые вас заряжают, и проделывайте как минимум три из них ежедневно. Пусть удовольствие станет пунктом в вашем распорядке дня.

Откровенно поговорите с партнером. Не бойтесь просить у него помощи по уходу за ребенком, расскажите о снижении вашего либидо. Честный диалог сломает стену непонимания, и вы сможете все исправить.

Проверьте свои гормоны. Они, а точнее их сбой, могут быть ответственны за снижение либидо.

Изучите препараты, которые вы принимаете. Многие БАДы, которые выписывают молодым мамам, блокируют либидо. Стоит их отменить, и желание вернется.

Проводите время наедине с партнером, без ребенка. Так вы сможете переключаться из роли родителей в роли супругов, любящих и желающих друг друга.

Полюбите свое тело. Часто снижение либидо после родов связано с претензиями к собственной фигуре. Что делать? Поблагодарить тело за чудо рождения, дать ему любовь и заботу. А принять его поможет зеркальная практика. Суть ее проста: смотрите на свое обнаженное отражение без критики в течение 30 минут ежедневно. Делайте это 21 день, и тогда вам будет легче полюбить себя в изменившемся теле. Комплексы уйдут, их сменит раскрепощение и желание.

Займитесь интимной гимнастикой. Качая интимные мышцы, вы улучшите кровообращение в органах малого таза, устраните опущение, наладите естественную лубрикацию, будете быстрее возбуждаться и снова захотите секса. А какие яркие у вас будут оргазмы.

Да, зачастую женщины после рождения малыша сталкиваются с проблемами в интимной жизни. Но, как показывает практика, бояться этого не следует — все проблемы решаемы. Очень важно не насиловать себя и не спешить, со временем все образуется. Главное, чтобы между вами были любовь, взаимопонимание и терпение.