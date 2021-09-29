Тантрический секс: от теории к практике

Если вы хотите привнести больше осознанности в спальню, тантрический секс может стать веселым, полезным и значимым способом улучшить вашу сексуальную жизнь.

Фото: Кадр из фильма «Ешь, молись, люби» Кадр из фильма «Ешь, молись, люби»

Что такое тантрический секс

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Тантрический секс — это метод полового акта, который направлен на достижение осознанности и глубокой связи для его участников посредством дыхания, длительного зрительного контакта, объятий, массажа и медленного, обдуманного соития. Тантрический секс является одним из компонентов тантры («плетение» на санскрите), духовной системы верований из Индии, которая фокусируется на связи разума и тела. Цель такого вида контакта — перемещение сексуальной энергии между участниками для духовного роста.

Каковы истоки тантрического секса

Тантрический секс является частью системы духовных верований под названием тантра, которая возникла в 600 году н. э. в Индии как объединение древних индуистских, буддийских и джайнских традиций. Классическая тантра — это духовный путь, который работает над осознанностью и связью вне себя, во всех аспектах жизни, с конечной целью выравнивания чакр и истинного просветления. Хотя классическая тантра по-прежнему практикуется во всем мире, западные культуры приняли тантрические практики в форме «неотантры», которая стала популярной последние 150 лет. Цель неотантры — осознанность и связь, при этом сексуальная близость, или тантрический секс, является более значительной, чем в классической тантре.

Каковы преимущества тантрического секса

Получение большего количества желаемого в сексе.

Освобождение от сексуальных блоков и стыда.

Обретение исцеления от сексуальных травм.

Пробуждение сексуальной энергии, чтобы она свободно текла в вашем теле.

Доступ к полному удовольствию и желанию.

Настройка на тонкие энергии.

Открытие оргазма всего тела и множественных оргазмов.

Ощущение нового уровня сердечной связи с партнером, глубокого чувства близости и любящего присутствия.

Более длительные занятия любовью, расслабление и ощущение простора.

Улучшенное общение и единение.

Целостная связь разума, тела, духа с собой и с партнером. Тантрический секс может предложить широкий спектр преимуществ:

Более того, тантрический секс:

Освобождает вас от ожиданий

Многие люди подходят к сексу с определенными ожиданиями или опасениями — например, ожиданием, что произойдет проникновение, или опасениями по поводу того, достигнете ли вы или ваш партнер оргазма. Цель тантрического секса — освободить вас от этих ожиданий. Вы можете наслаждаться тантрической сексуальностью с проникновением, оргазмом или даже без партнера. Отказ от этих ожиданий может помочь вам расслабиться и насладиться настоящим моментом, способствуя более духовному благополучию сексуального опыта.

Поощряет внимательность

Каждый человек ежедневно сталкивается со множеством стрессов — от работы до финансов. Эти заботы и переживания могут проникнуть в спальню, затрудняя получение сексуального удовольствия. Тантрический секс помогает освободиться от отвлекающих факторов и сосредоточиться на своем теле (или теле партнера), помогая вам оставаться в настоящем моменте, использовать свою сексуальную энергию и наслаждаться лучшим сексом.

Может привести к более глубокой связи

Независимо от того, исследуете ли вы тантрическую сексуальность с партнером или самостоятельно, эта практика может сделать вас более открытой новому сексуальному опыту. С помощью дыхания, массажа или методов, связанных с партнером, таких как зрительный контакт, вы можете открыть более глубокую связь с собой.

Часто продлевает половой акт

Тантрический секс нацелен на медленное, вдумчивое взаимодействие, которое позволяет вам исследовать и расслабиться, а не торопиться с достижением оргазма. Начиная с длительных прелюдий и заканчивая «эддингом» (сексуальная практика, которая включает в себя циклы интенсивной стимуляции, но при этом оттягивает кульминацию для получения большего удовольствия), тантрический секс часто длится дольше, чем традиционный половой акт.

Советы по занятию тантрическим сексом с партнером

Если вы и ваш партнер хотите поэкспериментировать с тантрическим сексом, ознакомьтесь с этими основными советами, чтобы начать:

Подготовьте безопасное пространство

Вы всегда должны практиковать тантрический секс в пространстве, которое кажется вам комфортным. Выберите комнату в вашем доме и подготовьте ее: уберитесь, приглушите свет, зажгите свечи или благовония, включите расслабляющую музыку. Чтобы подготовиться к акту, вы и ваш партнер должны принять душ и подобрать одежду, в которой будете чувствовать себя расслабленно и чувственно. Выключите телефоны, чтобы не отвлекаться.

Начните с «взгляда в глаза»

Для начала сядьте лицом к партнеру и посмотрите друг другу в глаза. Этот процесс, который часто называют «взглядом в глаза» или «взглядом души», может сначала вызвать у вас дискомфорт, но не поддавайтесь желанию отвести взгляд. Через несколько минут длительного зрительного контакта вы почувствуете, как расслабляетесь и погружаетесь в еще более глубокую связь и близость. Во время этого шага вы можете держаться за руки или синхронизировать дыхание, чтобы оставаться в гармонии и углубить связь между разумом и телом.

Создайте схему

Обычно следующим шагом после взгляда в глаза является создание схемы «руки-сердце». Положите правую руку на сердце партнера, а левую держите над собственным сердцем. Настройтесь на любовь и привязанность, исходящие из вашего тела и тела вашего партнера, укрепляя вашу физическую и духовную связь.

Добавьте больше физической прелюдии

После установления полноценной связи вы можете добавить больше физической прелюдии, чтобы усилить сексуальное возбуждение. Глубокие, медленные поцелуи или чувственный массаж всего тела — отличные способы усилить тантрический опыт.

Заходите так далеко, как вам удобно

Тантрический секс не обязательно должен заканчиваться проникновением. Посоветуйтесь со своим партнером, чтобы определить его ожидания. Если вы оба хотите совершить половой акт, старайтесь продолжать глубоко дышать, помнить о том, что ваше тело получает удовольствие, и двигаться в медленном, осмысленном ритме.

Тантрический массаж

Тантрический массаж — еще одна мощная составляющая тантрического секса, которая может стать ключом к множественному оргазму как для мужчин, так и для женщин. Во время тантрического массажа один из партнеров просто лежит и принимает, получая возможность настроиться на свое удовольствие и сексуальную энергию и увидеть, как она хочет раскрыться через его тело, в то время как другой партнер медленно и медитативно двигает руками по его телу, позволяя ему почувствовать новые ощущения.

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