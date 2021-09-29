Тантрический секс: от теории к практике

Если вы хотите привнести больше осознанности в спальню, тантрический секс может стать веселым, полезным и значимым способом улучшить вашу сексуальную жизнь.
Тантрический секс — это метод полового акта, который направлен на достижение осознанности и глубокой связи для его участников посредством дыхания, длительного зрительного контакта, объятий, массажа и медленного, обдуманного соития. Тантрический секс является одним из компонентов тантры («плетение» на санскрите), духовной системы верований из Индии, которая фокусируется на связи разума и тела. Цель такого вида контакта — перемещение сексуальной энергии между участниками для духовного роста.
Тантрический секс является частью системы духовных верований под названием тантра, которая возникла в 600 году н. э. в Индии как объединение древних индуистских, буддийских и джайнских традиций. Классическая тантра — это духовный путь, который работает над осознанностью и связью вне себя, во всех аспектах жизни, с конечной целью выравнивания чакр и истинного просветления. Хотя классическая тантра по-прежнему практикуется во всем мире, западные культуры приняли тантрические практики в форме «неотантры», которая стала популярной последние 150 лет. Цель неотантры — осознанность и связь, при этом сексуальная близость, или тантрический секс, является более значительной, чем в классической тантре.
Более того, тантрический секс:
Многие люди подходят к сексу с определенными ожиданиями или опасениями — например, ожиданием, что произойдет проникновение, или опасениями по поводу того, достигнете ли вы или ваш партнер оргазма. Цель тантрического секса — освободить вас от этих ожиданий. Вы можете наслаждаться тантрической сексуальностью с проникновением, оргазмом или даже без партнера. Отказ от этих ожиданий может помочь вам расслабиться и насладиться настоящим моментом, способствуя более духовному благополучию сексуального опыта.
Каждый человек ежедневно сталкивается со множеством стрессов — от работы до финансов. Эти заботы и переживания могут проникнуть в спальню, затрудняя получение сексуального удовольствия. Тантрический секс помогает освободиться от отвлекающих факторов и сосредоточиться на своем теле (или теле партнера), помогая вам оставаться в настоящем моменте, использовать свою сексуальную энергию и наслаждаться лучшим сексом.
Независимо от того, исследуете ли вы тантрическую сексуальность с партнером или самостоятельно, эта практика может сделать вас более открытой новому сексуальному опыту. С помощью дыхания, массажа или методов, связанных с партнером, таких как зрительный контакт, вы можете открыть более глубокую связь с собой.
Тантрический секс нацелен на медленное, вдумчивое взаимодействие, которое позволяет вам исследовать и расслабиться, а не торопиться с достижением оргазма. Начиная с длительных прелюдий и заканчивая «эддингом» (сексуальная практика, которая включает в себя циклы интенсивной стимуляции, но при этом оттягивает кульминацию для получения большего удовольствия), тантрический секс часто длится дольше, чем традиционный половой акт.
Если вы и ваш партнер хотите поэкспериментировать с тантрическим сексом, ознакомьтесь с этими основными советами, чтобы начать:
Вы всегда должны практиковать тантрический секс в пространстве, которое кажется вам комфортным. Выберите комнату в вашем доме и подготовьте ее: уберитесь, приглушите свет, зажгите свечи или благовония, включите расслабляющую музыку. Чтобы подготовиться к акту, вы и ваш партнер должны принять душ и подобрать одежду, в которой будете чувствовать себя расслабленно и чувственно. Выключите телефоны, чтобы не отвлекаться.
Для начала сядьте лицом к партнеру и посмотрите друг другу в глаза. Этот процесс, который часто называют «взглядом в глаза» или «взглядом души», может сначала вызвать у вас дискомфорт, но не поддавайтесь желанию отвести взгляд. Через несколько минут длительного зрительного контакта вы почувствуете, как расслабляетесь и погружаетесь в еще более глубокую связь и близость. Во время этого шага вы можете держаться за руки или синхронизировать дыхание, чтобы оставаться в гармонии и углубить связь между разумом и телом.
Обычно следующим шагом после взгляда в глаза является создание схемы «руки-сердце». Положите правую руку на сердце партнера, а левую держите над собственным сердцем. Настройтесь на любовь и привязанность, исходящие из вашего тела и тела вашего партнера, укрепляя вашу физическую и духовную связь.
После установления полноценной связи вы можете добавить больше физической прелюдии, чтобы усилить сексуальное возбуждение. Глубокие, медленные поцелуи или чувственный массаж всего тела — отличные способы усилить тантрический опыт.
Тантрический секс не обязательно должен заканчиваться проникновением. Посоветуйтесь со своим партнером, чтобы определить его ожидания. Если вы оба хотите совершить половой акт, старайтесь продолжать глубоко дышать, помнить о том, что ваше тело получает удовольствие, и двигаться в медленном, осмысленном ритме.
Тантрический массаж — еще одна мощная составляющая тантрического секса, которая может стать ключом к множественному оргазму как для мужчин, так и для женщин. Во время тантрического массажа один из партнеров просто лежит и принимает, получая возможность настроиться на свое удовольствие и сексуальную энергию и увидеть, как она хочет раскрыться через его тело, в то время как другой партнер медленно и медитативно двигает руками по его телу, позволяя ему почувствовать новые ощущения.
Эта классическая позиция тантрического секса представляет собой союз Шивы и Шакти, двух божественных энергий — мужской и женской. Но помните, что это всего лишь энергии, и пол участников не имеет значения. Даже в отношениях между мужчинами и женщинами можно практиковать переключение между ролями. Основной партнер (представляющий Шиву, который является энергетически или физически проникающим) сидит со скрещенными ногами на подушке в позиции «держания», а другой партнер (представляющий Шакти, которая является энергетически или физически восприимчивой) может либо закинуть ноги на ноги партнера, опираясь попой на кровать или подушку, либо полностью расположиться на коленях партнера. Руки базового партнера должны лежать на талии другого партнера, руки которого лежат на плечах базового партнера. Ваши головы могут находиться щека к щеке, или вы можете соприкасаться лбом к лбу. Эта позиция выравнивает чакры партнеров и позволяет сексуальной энергии двигаться вверх по позвоночнику.