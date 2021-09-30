Как понять, что мужчина скрывает свои чувства

Вам кажется, что вы нравитесь мужчине, но не можете этого понять, так как думаете, что он скрывает свои чувства? Существует несколько признаков, чтобы убедиться наверняка.

Фото: Кадр из фильма «До встречи с тобой» Кадр из фильма «До встречи с тобой»

Нелегко понять, что на самом деле чувствует мужчина, особенно когда некоторые так хорошо умеют скрывать свои эмоции. В детстве многих парней учат скрывать свои истинные чувства, поскольку они могут быть истолкованы как признак слабости. И со временем они становятся еще более искусными в этом. Однако поведение не лжет, и существует множество признаков, по которым можно понять, скрывает ли мужчина свои чувства.

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Он запоминает каждую мелочь, которую вы говорите

Когда вы разговариваете, запоминает ли он даже банальную информацию, которую вы случайно упоминали раньше? Например, вы сказали ему, что в следующие выходные вам нужно посетить вечеринку по случаю дня рождения сестры. Вы не ожидали, что он вспомнит, но это первое, о чем он спросил вас при встрече? Это запланированный вопрос, а мужчины планируют тему разговора только тогда, когда потратили время на ее обдумывание. Это отличный признак того, что вы ему нравитесь и он думает о вас. Он хочет поддерживать связь и развивать отношения. Большинство людей так бы не поступили, не говоря уже о парнях, поэтому воспринимайте это как признак того, что он испытывает к вам искренние чувства. Он может скрывать свои чувства, но если он прислушивается к тому, что вы говорите, и задает вам искренние и вдумчивые вопросы, то очевидно, что вы постоянно у него голове.

Язык тела

Поднятие бровей: если мужчина поднимает на вас брови, это значит, что вы его заинтриговали, это классический признак привлекательности мужского языка тела.

Разлепленные губы: он представляет, как придвигается для поцелуя, кроме того, так он выглядит более открытым для вас, что позволяет ему казаться более привлекательным.

Раздувание ноздрей: это первобытный инстинкт, сохранившийся с каменного века, — когда мужчины возбуждены, их ноздри раздуваются.

Раздвинутые ноги: у мужчин есть забавный способ показать женщинам, что они их интересуют; например, мужчины будут сидеть напротив вас с широко раздвинутыми ногами, как бы демонстрируя вам свою промежность, — странно, но это правда.

Руки на бедрах: силовое позирование — это то, что мужчины делают все время подсознательно, как и в случае с высоким ростом, они хотят убедиться, что вы видите их с лучшей стороны.

Игра с одеждой: если он нервничает, потому что вы ему нравитесь, он будет поправлять рубашку снова и снова и даже может застегивать и расстегивать пиджак, чтобы попытаться высвободить нервную энергию.

Касается лица: когда мужчина взволнован, его лицо начинает дрожать и он подсознательно хочет прикасаться к губам или носу, это также может указывать на то, что мужчина нервничает (возможно, потому что вы ему нравитесь) или вы ему интересны.

Возится с бокалом: нервная энергия пытается выйти из тела, поэтому мужчины будут играть со всем, что их окружает, чтобы выпустить энергию: стакан, бутылка, часы, ключи.

Наклоняется: это очевидный язык тела влюбленного мужчины. Он будет сидеть на краю своего кресла, пока разговаривает с вами, и будет наклоняться, чтобы дать вам понять, что вы ему интересны. Не пугайтесь этого, он искренне заинтересован в том, чтобы выслушать вас.

Касается вашей спины: если вы идете рядом, а партнер касается рукой вашей спины, он хочет показать всем другим мужчинам, что вы как бы ему принадлежите. Кроме того, это повод прикоснуться к вам и показаться джентльменом одновременно. Хотя мужчина может быть искусен в сокрытии своих чувств, он не сможет так же хорошо скрыть язык своего тела. Язык тела — это то, о чем мы не думаем сознательно. Это происходит естественно, в зависимости от того, как мы себя чувствуем. То, что мы делаем с нашим телом, — это то, что мы не можем контролировать и говорит о том, что мы действительно чувствуем. Вот 10 явных признаков того, что вы нравитесь парню:

Он чувствует себя героем рядом с вами

Даже если он не выражает своих истинных чувств, пытается ли он сделать шаг навстречу и спасти положение, когда вам что-то нужно? Есть шанс, что вы ему очень нравитесь, если он естественным образом пытается вас защитить.

Как это понять?

Открывает ли он для вас дверь? Следит ли он за вами, когда вы разговариваете с незнакомцем? Это отличные признаки того, что вы ему нравитесь. Видите ли, существует новая интересная концепция в психологии отношений, которая утверждает, что мужчины чаще влюбляются в женщин, которые заставляют их чувствовать себя героями. Это называется «инстинкт героя». Простая истина заключается в том, что у мужчин есть биологическое стремление обеспечивать и защищать женщин, это в них заложено от природы.

Странное поведение

Хотя мужчины, возможно, неплохо умеют скрывать свои чувства, это не значит, что это легко. И обычно это означает, что их поведение становится не совсем «нормальным». Если вы ему нравитесь, но он изо всех сил старается этого не показать, то без странностей не обойтись. Он может спотыкаться на словах или пытаться покрасоваться перед вами. Странность обычно проявляется в виде нервной энергии. Это также может проявляться в подшучивании. Если он постоянно рассказывает вам анекдоты или подтрунивает над вами, то, скорее всего, он заинтересован. Не позволяйте его странностям отвлекать вас или отталкивать. Продолжайте вести себя спокойно и сдержанно. Когда он успокоится и поймет, что нравится вам, то расслабится и начнет проявлять свои истинные чувства.

Хочет узнать о вас все

Если парень нервничает, потому что вы ему нравитесь, то ему будет трудно говорить о себе. Ему будет трудно подобрать слова, потому что он боится, что это может выставить его в плохом свете. Решение этой проблемы? Вопросы! Вопросы показывают, что он любопытен и заинтересован. Он хочет узнать о вас, понять, что вас волнует. Если он активно слушает и задает последующие вопросы после вашего ответа, это отличный знак. Он не только отличный слушатель, но и все его внимание сосредоточено на вас, а не на себе. На самом деле исследования показали, что мужчины передают свою привлекательность через сосредоточенное внимание и умение слушать.

Он всегда находит для вас время

Правда в том, что мужчина, который не заинтересован в женщине, не будет находить для нее время. Почему? Потому что в нашей ограниченной жизни на земле время — самый ценный ресурс, и то, на что мы решаем его потратить, многое говорит о наших истинных чувствах. Если он находит для вас время, планирует веселые свидания и хочет быть рядом с вами, то очевидно, что вы ему интересны и он хочет продолжать встречаться, даже если явно он не выражает этого. И дело не только в том, что он уделяет время свиданиям с вами. Если он пишет вам СМС, звонит вам или постоянно общается с вами, то совершенно очевидно, что вы ему действительно интересны. Если он сразу же говорит «да», когда вы просите его пойти с вами на свидание, и ему даже не нужно об этом думать, то вы явно занимаете важное место в его жизни.

Ревнует, когда вы находитесь рядом с другими мужчинами

Ревность — это сильная эмоция, которую мужчины не могут контролировать. Это, пожалуй, самый очевидный признак того, что вы нравитесь парню. Это эмоция, которая возникает естественным образом, и ее очень трудно остановить. Как определить, что ваш мужчина ревнует? Когда вы разговариваете с другими мужчинами, он внимательно наблюдает за вами на расстоянии? Он выглядит разочарованным? Он может даже попытаться прервать разговор и представиться. Или он будет выглядеть рассерженным после того, как вы поговорите с другими парнями. Если вы хотите проверить, не берет ли ревность верх над ним, вы можете упомянуть имя другого парня в разговоре, и, если вы заметите, что выражение его лица и язык тела изменились, тогда ясно, что у него есть чувства к вам. Хорошая новость заключается в том, что если он заметит, что другие мужчины сохнут по вам и что вы ценная женщина, то это может заставить его действовать быстро и выразить вам свои истинные чувства. Но будьте осторожны в этом вопросе. Он также может уступить, если решит, что вам нравятся другие парни и у него нет шансов. С другой стороны, если вы ему не нравитесь, то ему будет все равно, когда вы упомянете других парней.

Он не перестает улыбаться, когда находится рядом с вами

Если он не может перестать улыбаться и смеяться, когда находится рядом с вами, значит, вы создаете ему хорошее настроение. Ему нравится быть рядом с вами, и он, определенно, влюблен в вас. Эволюционный психолог Норман Ли утверждает, что то, смеется ли кто-то над вашими шутками или нет, является огромным «индикатором интереса». Поэтому если он смеется и улыбается всему, что вы говорите, то это отличный признак того, что вы ему искренне нравитесь, и он может просто скрывать свои чувства.