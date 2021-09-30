7 запретных тем для разговора во время знакомства с его родителями

Психолог Ольга Романив дает полезные советы, как произвести благоприятное впечатление на родственников своего возлюбленного.

Встреча с родителями молодого человека является одним из важнейших моментов в жизни любой девушки. Если твой парень говорит о том, что собирается познакомить тебя со своими родными, то лучшим решением в такой ситуации станет получение информации о темах, которые лучше не затрагивать в ходе разговора. Это позволит сформировать хорошее впечатление о тебе в глазах родных и близких парня.

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Обсуждение интимной жизни

Такая тема точно не подходит для обсуждения на первой встрече с родителями. Вне зависимости от степени близости с родителями, разговоры о сексуальных предпочтения, количестве партнеров могут стать причиной возникновения недопонимания и неловкой паузы в разговоре. Такое лучше обсуждать только с молодым человеком.

Финансы

Правила этикета накладывают запрет на тему финансов. Если речь идет о первой встрече с родителями парня, то этот запрет становится еще актуальнее. Тебе не нужно делать акцент на материальном и социальном положении семьи. Можно обойтись похвалой, а уточнение финансовой стороны вопроса в деталях будет восприниматься как проявление меркантильности. Ты не должна быть в глазах родителей парня меркантильной личностью, ведь тогда с высокой долей вероятностью они будут против ваших отношений.

Политика и религия

Эта тема очень сложная, по этой причине для разговора в рамках первой встречи она не подходит. К тому же нельзя забывать, что собеседники могут придерживаться разных взглядов по одному вопросу, это заметно повышает вероятность возникновения споров и конфликтов. Тебе нужно отодвинуть острые темы на второй план, это поможет заложить правильную основу отношений с родителями парня. Вопросы религии, события на политической арене не должны мелькать в разговоре. Чтобы избежать их, тебе нужно уходить от споров, переводить разговор в другое русло.

Проблемы со здоровьем

Твои проблемы со здоровьем должны остаться только твоими, по крайней мере, на первой встрече с родителями парня. Жалобы на свои болезни не помогут наладить контакт с родителями молодого человека. И вообще, обсуждение такой темы на первой встрече неуместно и странно.

Обсуждение недостатков партнера

Если в разговоре принимают участие родители, то обсуждение слабых сторон твоего парня не должно проявляться ни в каком виде. Если тебе захотелось высказать родителям парня недовольство по поводу его поведения в отношениях, то с высокой долей вероятности в лицо они улыбнутся, но у них сложится плохое впечатление о тебе. Такие темы должны обсуждаться с партнером и не распространяться на других людей, включая его родителей.

Сплетни

Если ты не хочешь показаться невоспитанной, то избегай обсуждения других людей в ходе разговора с родителями парня. Сплетни и глупые истории — это плохая основа для формирования конструктивного диалога. Такое поведение отталкивает людей, не забывай об этом.

Отношения с бывшими партнерами