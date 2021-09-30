8 вещей, которые отталкивают мужчин на свидании

Найти мужчину бывает непросто, но, возможно, вы, сами того не замечая, мгновенно отталкиваете его. Например, заказывая самое дорогое блюдо в меню или задавая слишком много личных вопросов.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

Эксперт по этикету Мика Майер, в разговоре с The Sun рассказала о восьми очень распространенных ошибках на свиданиях.

Видео дня

Спрашивать о том, чем мужчина зарабатывает на жизнь

Вопрос о том, чем человек зарабатывает себе на жизнь, может показаться бестактным и оттолкнуть собеседника. Это можно расценить почти как вопрос: «Так сколько денег ты зарабатываешь?» или «Насколько ты успешен?» Существует множество других завязок разговора и тактичных вопросов, которые расскажут вам о собеседнике, и, скорее всего, вопрос о том, чем он зарабатывает на жизнь, все равно когда-нибудь всплывет.

Задавать слишком много личных вопросов во время первой беседы

Это могут быть вопросы о желании иметь детей или намерениях жениться. Если другой человек решил поделиться очень личными или интимными подробностями во время первого разговора или свидания, такими как желание иметь семью, то пусть это будет его инициативой. Однако ставить собеседника в тупик и спрашивать о таких личных деталях во время первого свидания или встречи может показаться слишком назойливым, агрессивным или чрезмерным. Вместо этого сосредоточьтесь на вопросах, которые помогут убедиться, что между вами есть симпатия. Чтобы понять, есть ли первоначальное влечение, вы должны быть в состоянии определить, привлекает ли вас человек физически и есть ли искра при общении, что подразумевает психическое влечение.

Заказывать самое дорогое в меню

Если кто-то приглашает вас на свидание и ясно, что он платит, нет ничего более грубого, чем заказать самое дорогое в меню — как еду, так и напитки. Это может выглядеть так, будто вы пользуетесь преимуществами вашего спутника и его щедростью.

Разглядывание других мужчин

Если во время свидания вы постоянно оглядываетесь через его плечо на других мужчин, это верный способ закончить свидание раньше времени. Это не только пощечина самолюбию вашего спутника, но и способ заставить его чувствовать себя неполноценным. Более того, то, что вы проявляете интерес или влечение к другим мужчинам, может свидетельствовать об отсутствии у вас верности.

Говорить, что вы его исследовали

В наше время принято назначать свидания в Интернете или гуглить человека до того, как вы встретитесь. Однако независимо от того, сколько информации вы нашли, партнеру может быть неприятно услышать, что человек, сидящий напротив, узнавал о его жизни или что вся ваша семья или друзья практически преследовали его перед встречей. Это может показаться вторжением в частную жизнь.

Разговоры о бывшем

Ваши прежние отношения не должны вторгаться в потенциальные новые. Если ваш спутник не спрашивает, не упоминайте бывшего. Это может показать, что вы не забыли его или даже сожалеете о расставании.

Слишком много говорить о себе

Нет ничего скучнее, чем односторонний разговор. Если вы будете говорить о себе все свидание (или даже большую его часть), это покажет отсутствие интереса к вашему спутнику. Вы не только можете показаться эгоцентричным, но создать впечатление о недостатке у вас внимания к другому, самосознания и социальных навыков.

Опаздывать без уважительной причины или не предупредив заранее