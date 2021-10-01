Как понять, что мужчине нужен одноразовый секс

Учёные из Австралии смогли установить, что склонность к мимолётным романам мужчин можно определить по их лицу. Об этом сообщает портал WMJ со ссылкой на исследование Университета Маккуори. Специалисты при этом отметили, что женщины более точно определяют готовность мужчин к случайному сексу.

Способность делать такие выводы была бы также очень полезна для мужчин, которые пытаются определить, кто может быть заинтересован в краткосрочных отношениях без обязательств, а кто в более долгосрочных и серьёзных, — рассказал автор исследования профессор Ян Стивен.

Женщинам и мужчинам давали фотографии людей, где нужно было определить готовность человека на снимке к краткосрочным отношениям. Согласно данным исследования, мужчины с длинными чертами лица и большими глазами и женщины с худым лицом и маленькими глазами более сексуально распущенны. В опросе участвовали чуть более 100 человек со средним возрастом 20 лет.