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Как правильно целоваться: 5 подсказок от секс-эксперта

WMJ.ru
2 часа назад

Психологи переживают: кажется, раньше обожавшие целоваться люди во время пандемии коронавируса разучились это делать и никак не могут войти во вкус.

Как правильно целоваться: 5 подсказок от секс-эксперта
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Согласно последнему опросу, один из пяти британцев не целовался с начала первого локдауна. Эксперт по интимным отношениям Аликс Фокс в беседе The Sun дала несколько подсказок, которые могут помочь снова войти во вкус в том, что касается поцелуев. Во-первых, спрашивайте разрешения. Так вы точно поймете, что вы с партнером хотите одного и того же — а еще услышать такой вопрос очень приятно. Говорите и во время контакта: вздыхайте, прерывайтесь для интимной фразы, спрашивайте о дальнейших действиях.

Во-вторых, создавайте интимный саспенс. Не переходите сразу к губам: поцелуйте шею, щеки, мочки ушей, кончики пальцев партнера. Не спешите и давать волю рукам — погладьте лицо, руки партнера, а большее личные части его туловища подождут.

Расслабьте губы и челюсть. Не заставляйте партнера прорываться сквозь них, как в окопы противник. Целоваться должно быть приятно, а не трудно.

Целуйтесь в неожиданных местах. Особенно это касается пар, которые друг с другом давно.

Отдайтесь поцелую, целуйтесь над чашкой кофе, у чайника с чаем. Если вы целуетесь только в постели, то можете упустить то, какими объединяющими, нежными, заботливыми могут быть поцелуи без секса,

— говорит секс-эксперт. И, наконец, просит Аликс Фокс, избегайте «мокрого салата» — так она называет избыток слюны, делающий поцелуй похожим на купание в салатном листе из бургера. Просто отстранитесь, посмотрите в глаза партнеру и сглотните излишки.

Любовь,
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