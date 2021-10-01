Как правильно целоваться: 5 подсказок от секс-эксперта

Психологи переживают: кажется, раньше обожавшие целоваться люди во время пандемии коронавируса разучились это делать и никак не могут войти во вкус.

Согласно последнему опросу, один из пяти британцев не целовался с начала первого локдауна. Эксперт по интимным отношениям Аликс Фокс в беседе The Sun дала несколько подсказок, которые могут помочь снова войти во вкус в том, что касается поцелуев. Во-первых, спрашивайте разрешения. Так вы точно поймете, что вы с партнером хотите одного и того же — а еще услышать такой вопрос очень приятно. Говорите и во время контакта: вздыхайте, прерывайтесь для интимной фразы, спрашивайте о дальнейших действиях.

Во-вторых, создавайте интимный саспенс. Не переходите сразу к губам: поцелуйте шею, щеки, мочки ушей, кончики пальцев партнера. Не спешите и давать волю рукам — погладьте лицо, руки партнера, а большее личные части его туловища подождут.

Расслабьте губы и челюсть. Не заставляйте партнера прорываться сквозь них, как в окопы противник. Целоваться должно быть приятно, а не трудно.

Целуйтесь в неожиданных местах. Особенно это касается пар, которые друг с другом давно.

Отдайтесь поцелую, целуйтесь над чашкой кофе, у чайника с чаем. Если вы целуетесь только в постели, то можете упустить то, какими объединяющими, нежными, заботливыми могут быть поцелуи без секса,