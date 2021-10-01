Эксперт рассказал, какие позы увеличивают шансы забеременеть

Вопрос о том, могут ли определенные позы в сексе помочь быстрее забеременеть, является дискуссионным. Многие гинекологи настроены скептически, а исследования не доказали ни того, ни другого.

Автор, гипнотерапевт и секс-коуч Ребекка Дейкин рассказала The Sun о четырех позах, в которых вероятность забеременеть наиболее велика. Они могут увеличить ваши шансы на зачатие и гарантированно оживят вашу сексуальную жизнь.

Видео дня

Миссионерская

Любая поза, в которой вы можете получить действительно глубокое проникновение, хороша. Это банально, но миссионерская поза действительно хорошо подходит для этого. Эта позиция позволяет пенису достичь области перед шейкой матки — канала, соединяющего влагалище и матку. Секс-эксперт советует положить ноги на плечи партнера или приподнять бедра для дополнительного гравитационного толчка, чтобы помочь сперматозоидам в пути. Специалист также считает, что позы, способствующие близости с партнером, помогут уменьшить стресс, связанный с беременностью, который был связан со снижением фертильности.

Каталка

Тачка — это хороший вариант, если люди чувствуют, что хотят быть более энергичными. Эта поза, при которой вы встаете на четвереньки, а партнер держит вас за ноги и входит сзади, обеспечивая глубокое проникновение и предоставляя сперме прекрасный доступ к шейке матки.

Догги-стайл

Как и в миссионерском варианте, в этой позе головка пениса располагается прямо у отверстия шейки матки. Догги — хороший вариант, но вы должны быть осторожны, чтобы сперма не вышла наружу. Если вы собираетесь использовать позы, в которых будет действовать гравитация, делайте это, но после сосредоточьтесь на перекате назад, чтобы держать бедра в воздухе, так вы как бы сделаете себе маленькую чашечку для удержания жидкости.

Бабочка