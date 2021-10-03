Сексолог дала советы по выбору игрушек для взрослых

Психолог, сексолог Алия Королева рассказала в беседе с журналистами, на что следует обращать внимание при выборе игрушки для взрослых. Она также объяснила, как выбрать качественное изделие.
«Игрушка может быть опасна только в том случае, если вы ее покупали в непроверенном магазине и у нее нет сертификатов, она может быть сделана из токсичного материала»,
– отметила эксперт.
Она призвала покупать товары такого рода только в специализированных магазинах, где к игрушке будет прилагаться сертификат и гарантия.
Также при выборе изделия стоит обращать внимание на его форму. Она не должна быть грубой, неправильной. Кроме того, у игрушки должны быть обтекаемые края, если говорить про изделия для девушек.
Второй важный момент, на который следует обращать внимание, – правильный уход за изделием. Его следует использовать по назначению, соблюдать правила обработки и хранения. В случае несоблюдения этих правил на прибор могут попасть вредоносные бактерии, которые при использовании могут попасть в организм. Впоследствии они могут стать причиной развития многих заболеваний.
Королева предупредила, что частое использование игрушек может привести к печальным последствиям. Например, человек может перестать получать удовольствие от обычной интимной близости. В связи с этим эксперт советует, во-первых, применять их не узконаправленно, а экспериментировать, а во-вторых, иногда разнообразить развлечение с неживыми предметами участием реального партнера, передает «Пятый канал».