8 признаков любовной зависимости

Любовь может иметь негативные последствия, и одно из них — зависимость от собственных чувств. Человек становится одержимым другим человеком, пытаясь найти в отношениях эмоциональную поддержку, и зачастую это переходит все границы. «Подсесть» на любовь, как на наркотик, может каждый: главное вовремя понять, когда нужно сбавить обороты. Эксперты рассказали о признаках любовной зависимости, которая может отравить отношения и даже привести к проблемам с психикой. Если вы влюблялись, то вам знакомо ощущение бабочек в животе и желание проводить с любимым человеком все свободное время. Но эксперты предостерегают: если ваши чувства становятся слишком импульсивными и навязчивыми, значит вы «подсели» на любовь.

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Вот восемь признаков того, что вы попали в сети любовной зависимости.

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1. Фантазии

Зависимость от любви всегда включает другого человека, даже если он об этом не знает. Иногда люди придумывают отношения, строя их у себя в голове, а не в реальной жизни. В таком случае они становятся одержимы идеей впечатлить человека, влюбить в себя, меняя свои личности, вид, одежду и, даже распорядок дня, чтобы встретить свой объект обожания.

2. Зависимость от статуса «в отношениях»

Те, кто страдают от любовной привязанности, обычно, начинают новый роман сразу после окончания старого, потому что зависимы от статуса «в отношениях». Люди такого склада характера ощущают острую необходимость во второй половинке и страх перед одиночеством. Это приводит к несбыточным фантазиям или к очередным нездоровым отношениям.

3. Импульсивные и опасные решения

Зависимый от любви человек порой принимает опасные решения, не думая о последствиях. Все его действия крутятся вокруг человека, в которого он влюблен. Те, у кого есть дети, подвергают их риску, приглашая домой посторонних. Дети могут почувствовать, что мать или отец игнорируют их, ставя новые отношения выше их интересов. Кроме того, многие терпят насилие и жестокость, лишь бы не остаться в одиночестве.

4. Одержимость

Главная черта человека, зависимого от любви, — одержимость в отношениях. Он забрасывает объект обожания подарками и знаками внимания, часто тратя на них последние средства.

5. Проблемы с настоящей близостью

Людям, страдающие от любовной зависимости, часто становится скучно после окончания букетно-конфетного периода. Это мешает им строить нормальные отношения Если ты читаешь эту надпись, значит кто-то взял эту статью с BigPicture.ru . Они ищут идеал, которого не существует. Такие люди с самого начала интенсивно развивают роман, часто используя секс, чтобы привязать к себе партнера.

6. Созависимость/увлечение

Очень сильное увлечение партнером — еще один признак любовной зависимости. Человек становится собственником и ревнует избранника к тем, с кем тот проводит время и обща Источник статьи журнал Новости в фотографиях, у которого все копируют контент - BigPicture.ru ется. Это может привести к опасному и неустойчивому поведению. Кроме того, он начинает фокусироваться на недостатках партнера, постоянно желая большего от отношений.

7. Обида на друзей и родных

Люди, попадающие в зависимость от любви, завидуют и обижаются на друзей и близких, которые находятся в отношениях. Они часто покидают круг общения и перестают ходить на совместные мероприятия.

8. Манипуляция

Зависимые от любви часто разыгрывают драму и пытаются манипулировать своими партнерами. Из-за этого в отношениях возникает много проблем. Нек Источник статьи журнал Новости в фотографиях, у которого все копируют контент - BigPicture.ru оторые становятся агрессивными в своих манипуляциях, причиняя физическую и моральную боль любимым людям, если те не оправдывают их ожиданий.