Много секса и проблем: эксперт рассказала об отношениях втроем

В прошлой серии подкаста "Активное согласие" мы обсуждали причины расставаний и форматы новых отношений, которые выбирают люди. Сегодня поговорим конкретно про отношения полиаморные, когда у человека сразу несколько партнеров, и со всеми из них он выстраивает крепкие связи.

Спикером в этой серии стала секс-просветительница и организатор вечеринок NAZLO MAME Мария Чеснокова. Маша не только преподносит секс-теорию в своих блогах, но и позиционирует себя как человека полиаморного, так что информация самая актуальная и из первых уст.

Вокруг полиаморных отношений существует множество мифов. Например, что у полиаморы постоянно занимаются сексом, что они не умеют ревновать и отказываются от партнера при первой ссоре. На самом деле, быть в отношениях втроем (или в любой другой численной конфигурации) довольно трудно и требует больших эмоциональных затрат. Но возможно они более честные?

Таймкод:

1.20 — История становления Маши-полиаморки

9.50 — Почему полиамория не спасает отношения в кризисе

13.50 — Полиамория — это новая норма

15.50 — У полиаморов есть проблемы с привязанностью

17.26 — Как выдержать эмоциональный накал в полиаморных отношениях

21.23 — О приоритетном партнере партнер

23.50 — Что такое комперсия

28.00 — Эгоизм в полиаморных отношениях

31.00 — Как войти в полиаморные отношения, если вы еще не .

36.00 — Женщины и полиамория (рушим стереотипы патриархата)

38.05 — Мифы о полиамории

42.00 — Как быть в немоногамных отношениях, если у тебя есть ребенок

В подкасте участвовали:

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Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий