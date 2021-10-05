Как изменились отношения пар за время пандемии

Испытание режимом самоизоляции и удаленкой прошли далеко не все семьи. Многие увидели партнеров в новом свете и взглянули на отношения без розовых очков — возможно, впервые после свадьбы. Сексом заниматься меньше не стали. Но автоматически возросло количество незапланированных беременностей! О других тенденциях — в материале ниже.

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Статистика — не только упрямая, но и занимательная вещь. Так, летом прошлого года, когда вся страна оказалась на строгой самоизоляции, Росстат информировал о небывалом снижении разводов и браков. В частности, в апреле 2020 гола число разводов сократилось на 74,4%, браков — на 40,5%. Эти цифры приводил руководитель Росстата Павел Малков. Год спустя картина изменилась: количество разводов в России с января по май 2021-го выросло по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 44%. Объяснить это довольно легко: в условиях самоизоляции расторгнуть (или заключить) брак было физически сложнее. Как только режим ослаб, множество пар приняли окончательное решение расстаться. Также уменьшилось количество желающих скрепить свои отношения печатью в загсе.

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При этом есть другие наблюдения, которыми делятся врачи-гинекологи. А именно: за время пандемии возросло количество нежелательных беременностей. Причина тому — отсутствие контрацепции. Пары больше времени проводили вместе, не предохраняясь. Можно предположить, что на средствах контрацепции ряд пар попросту экономит, полагаясь на народные методы.

Более 1,4 млн случаев незапланированных беременностей — одно из последствий режима изоляции и других мер, предпринятых в рамках борьбы с пандемией. Такая цифра прозвучала в докладе Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА).

«Из всех беременностей, которые ежегодно происходят во всем мире, в среднем более 44% являются именно незапланированными. К сожалению, пандемия осложнила существующую ситуацию. По результатам опроса, который проводился в мае 2021 года среди 100 врачей-гинекологов, 38% коллег отметили увеличение числа незапланированных беременностей за последние три месяца по сравнению со временем до пандемии COVID-19. Именно поэтому первостепенная задача контрацепции — защитить пару и подарить желанного ребенка», — говорит Ирина Шестакова, к.м.н., врач акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики клиники «Счастливая семья».

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Психологи в один голос отмечают, что их клиенты в период пандемии переживали непростой период. Многие жаловались на непонимание, сложности в отношениях, психологическое и физическое насилие, разочарование друг в друге. Это те, кто дошел до психолога и дал своей семье шанс. Пар, которые в принципе посещают психотерапевта в нашей стране, немного — это все еще считается непривычным и требует дополнительных средств. А в условиях пандемии и экономического кризиса материальные проблемы только ухудшили отношения.

Юлия Рябикина

Психолог, автор проекта «Психологическая грамотность»

Причина изменений отношений в паре кроется вовсе не в пандемии, как многим из нас хотелось бы думать. Она, как лакмусовая бумажка, резче обозначила те проблемы в паре, которые удачно маскировались в суете будней. Оказавшись на самоизоляции, многие пары в одночасье лишились привычных опор, вокруг которых строился повседневный быт.

Например, связующим и удерживающим звеном были регулярные путешествия, отдых на море, походы в рестораны, тусовки, ритуалы отвоза и привоза детей в школу и т.д. Самоизоляция внесла свои коррективы в привычный уклад жизни: в замкнутом пространстве оказались двое, которым пришлось посмотреть на себя и друг друга без иллюзий. И выяснилось, что близкий человек, живущий под одной крышей, совсем чужой и с ним даже «поговорить не о чем».

Лишь немногие пары порадовались возможности на самоизоляции провести время вместе. Большая часть населения, так сильно мечтавшая до пандемии посидеть дома и «не ходить на работу в офис», как только ввели режим самоизоляции, загорелась желанием вырваться из семейного плена «хоть куда-нибудь».

Жизнь неожиданно изменилась, словно кто-то резко ударил по тормозам, что привело к кризису в отношениях. Другими словами, «как раньше жить мы уже не можем, а как дальше — пока еще не умеем». Это называется дезадаптацией.

Почему так происходит?

Браки заключаются на стадии влюбленности, когда мы движимы силой притяжения гормонов и нейромедиаторов. В это время мы видим мир как в тумане, сквозь розовые очки, и не можем объективно оценить партнера.

Мы смотрим на партнера глазами наших внутренних установок, проекций и переносов. Мы наделяем нашего избранника желаемыми качествами и достоинствами, не замечая реального человека. Мы идеализируем его.

Идеальных людей не существует. Через какое-то время начинаем замечать не только достоинства, но и недостатки партнера.

Не будучи сами зрелыми личностями, мы начинаем обесценивать партнера и переносить на него чувства вины и стыда за ошибку своего выбора.

Мы не умеем общаться. Нас не учат этому ни в семье, ни в школе.

Мы не умеем отстаивать свою точку зрения без истерик, скандалов и рукоприкладства. Не умеем говорить о своих потребностях, не унизив и оскорбив партнера.

Мы не умеем распознавать и выражать эмоции и чувства, поэтому чувственный мир отношений для нас остается загадкой. Мы додумываем там, где нужно чувствовать.