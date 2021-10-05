Что мешает москвичам жить в долгом счастливом браке

Россияне перестали считать развод трагедией и все реже говорят о проблемах в семье. Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса платформы корпоративного благополучия, которая оказывает психологическую помощь сотрудникам компаний. Кроме того, по данным известной аналитической службы, за первое полугодие 2021 года распалось на 44 процента пар больше, чем за аналогичный период прошлого.

Фото: Кадр из фильма «С любимыми не расставайтесь» Кадр из фильма «С любимыми не расставайтесь»

Поколение снежинок. Так психологи называют тех, чье взросление пришлось на начало 2000-х годов: уязвимые, убежденные в своей исключительности, самобытные вечные мальчики и девочки, которые могут никогда не стать мужчинами и женщинами. Именно они, если что-то в жизни вдруг идет не так, начинают «таять и улетать». То есть уходить от своих партнеров и разводиться.

Видео дня

— Причина тому — последние мировые тренды — на Западе гораздо спокойнее относятся к браку и разводам, — рассказывает «ВМ» клинический психолог и телеведущий Михаил Хорс. — Люди-снежинки, как правило, воспитывались на современных книгах, фильмах и сериалах, где персонажи до 40 лет остаются одинокими и не заводят детей.

Кроме того, по словам психолога, сейчас женщина из домохозяйки, которая сидит дома с детьми и материально зависит от мужа, стала самостоятельным полновесным участником социальной жизни: она зарабатывает наравне или больше своего мужа.

— Сейчас же многие представители сильного пола даже не работают и спокойно относятся к тому, что женщины приносят доход. Нельзя сказать, что это хорошо или плохо — это нынешнее социальное явление, — поясняет эксперт.

Раньше уход из семьи был трагедией, и мужчины, и женщины это понимали, утверждает Михаил Хорс.

— Теперь же в современном обществе сложилась такая тенденция: если что-то не устраивает, партнер не соответствует требованиям и его не получается переделать, то и нечего подстраиваться — уходи, думай только о себе, — рассказывает эксперт. — Это очень выгодная схема для людей, имеющих невысокое личностное развитие. Такое больше всего свойственно молодежи. Супруг не такой, как хотелось, а я же хороший, и, значит, все — развожусь!

Эту модель поведения выбирает именно современное поколение, убежден клинический психолог. Дело в том, что благосостояние семей в последнее время позволяет детей баловать и делать для них все, что те пожелают.

— Поэтому у вчерашних детей, которые сейчас стали взрослыми, сложилось мнение, что им все должны. Как было в детстве: если хочешь — пожалуйста! И в результате они не могут к партнеру притереться, не могут чего-то потерпеть, договориться, — отмечает телеведущий.

Однако это не означает, что нужно в любом случае сохранять брак.

— Уходить в крайность тоже не стоит, — подчеркивает Михаил Хорс. — Не надо также и приносить себя в жертву, лишь подстраиваться. Оба варианта, быстрый развод или долгое терпение, способны приносить боль и делать отношения токсичными. Психически здоровая личность выбирает золотую середину. У здорового человека есть четкое понимание того, что именно в отношениях для него критично, а в каких ситуациях можно пойти на уступки. Он гибкий, не растворяется полностью в партнере, может прогнуться и потерпеть, но способен и корректно отстоять свои интересы. Если две такие личности сходятся — у них получается долгий брак, в котором рождаются и адекватно воспитываются дети.

По мнению клинического психолога Евгении Лютовой, построению идеальной семейной жизни мешает то, что люди стали свободнее и критичнее.

— Теперь создание семьи не служит залогом более комфортной жизни — это скорее задокументированное желание эмоциональной близости, — поясняет эксперт. — Что характерно, бракосочетание часто приходится на период романтической влюбленности, когда люди толком не успели друг друга узнать. Они стремятся как бы присвоить друг друга. Но позже партнеры могут не совпасть: в быту, в интимных отношениях, интересах. А сдерживающего фактора — детей или каких-то общих обязанностей — нет. Тогда люди разумно выбирают развод.

А как же понять, в каких случаях нужно разводиться, а когда стоит сохранять отношения?

— Стоит сходить к семейному психологу, но и тут пара должна согласовать свои цели, — отмечает Евгения Лютова. — Психолог будет работать на общую цель: либо способствовать сохранению брака, либо, наоборот, помогать расстаться полюбовно или с наименьшими потерями.

Еще одна причина разводов, особенно среди молодых людей, может быть в том, что они сами о себе еще ничего не знают, не умеют жить отдельно, заботиться о себе. Недостаток опыта, незнание собственных потребностей, непонимание своих ценностей и устремлений приводит к тому, что возникает зависимость от своего партнера — эмоциональная, финансовая.

— Женитьба и развод сейчас происходят почти без бюрократической волокиты. Россияне чаще женятся и разводятся, потому что все меньше общественное давление: теперь можно не думать о том, что скажут люди. Все меньше стереотипов и ожиданий со стороны родственников. Свадьба — по-прежнему таинство, торжество, рождение новой семьи, объединение. Не так-то просто среди восьми миллиардов людей найти свою любовь. Еще сложнее и интереснее сохранить ее на протяжении десятилетий, — заключила клинический психолог.

Духовная составляющая

Протоиерей, председатель Отдела по церковному социальному служению Московской городской епархии отец Михаил Потокин отмечает: прежде чем создать семью, нужно определиться с целью, зачем вы это делаете.

— Это нужно в первую очередь не для того, чтобы помогать государству, — говорит он. — И не для создания ячейки общества. Человек должен получать от семьи радость и счастье. Это вопрос не материальной сферы — кто сколько будет зарабатывать и кто кого обеспечивать, — а человеческих отношений. Их люди разучились строить не только внутри семьи, но и с друзьями, с коллегами на работе.

В этом как раз и заключается причина частых разводов: мы не хотим быть искренними до конца, не можем довериться другому человеку, не верим ему, боимся. Поэтому многие и не создают семью, а живут так называемым гражданским браком. Нынешняя эпоха способствует эгоистичному взгляду на мир: все должно быть в первую очередь для меня, хорошо должно быть в первую очередь мне. Умение дорожить отношениями с людьми — это ценно. У человека ничего не остается, кроме доброй памяти о том, с кем он жил.

Пугает раздел имущества

По данным социологического опроса ВЦИОМ по итогам августа 2021 года, 16 процентов москвичей пугает перспектива того, что в случае развода им придется делить имущество. Люди не верят, что их любовь на всю жизнь, поэтому они заранее опасаются, что в случае разрыва они потеряют недвижимость. Также большинство граждан не разбираются в юридических вопросах, и им сложно понять, что именно они должны будут отдать своему бывшему партнеру. Например, супруги вместе сделали дорогой ремонт в квартире, принадлежащей одному из них, и в результате стоимость этого жилья на рынке очевидно возросла. Неужели при разводе квартиру придется делить?

— Согласно 35-й статье Семейного кодекса РФ, при разводе делится только совместно нажитое имущество, то есть все, что было куплено после заключения брака, — поясняет «ВМ» старший юрист адвокатского агентства Игорь Журавлев. — Что касается ремонта или других улучшений в интерьере квартиры, то они не считаются совместно нажитым имуществом. При разводе компенсировать затраты на такие работы можно будет только в судебном порядке. Для этого необходимы чеки и квитанции о проделанном ремонте. В остальном — разделение имущества, как показывает практика, проходит мирно.

В целом законодательство делает мужчин и женщин равными в своих правах, подчеркивает Игорь Журавлев, то есть женщины имеют такое же право на имущество после развода, как и мужчины. Кроме того, представительницы слабого пола, так же, как и мужчины, в случае болезни или инвалидности, приобретенной в браке, могут подать алименты на себя.

— Практика показывает, что имущество при разводе делится ровно пополам. Тем самым закон поддерживает женщину, даже если она не работала во время замужества, она имеет право на половину недвижимости, — отмечает эксперт.

Кроме того, чтобы исключить риски, супруги могут заранее заключить брачный договор и прописать в нем подробно, кому и какое имущество достанется при возможном разводе. Однако суд может признать этот документ недействительным или частично недействительным в случае, если по требованию одного из супругов в нем есть условия, которые ставят его в «крайне неблагоприятное положение». То есть ему кажется, что договор ущемляет его права.

Бедность хуже измены

Чаще всего браки распадаются из-за материальных трудностей: бедность, отсутствие работы, невозможность прокормить семью. Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса ВЦИОМ. Тем не менее официальная статистика говорит об обратном: инициированных разводов больше всего у финансово состоятельных людей. Таким образом причины распада семейных отношений в России противоречивы и кроются на самом деле не только в материальных и финансовых факторах. Многие специалисты приходят к выводу, что для сохранения брака намного важнее традиционные сложившиеся в обществе представления о семье: взаимное уважение, верность и умение договариваться, идти на компромиссы. По данным других опросов, около 20 процентов разведенных граждан утверждали, что развелись, потому что поторопились с выбором партнера. В результате российские социологи решили вывести формулу идеального брака среди жителей нашей страны. Так, крепкая семья получается, если брак зарегистрирован после нескольких месяцев отношений и года совместного проживания.

— Невест надо искать в Ивановской, Ярославской, Тульской и Новгородской областях, их там больше, чем в других регионах, — считает юрисконсульт Ксения Антонова. — А женихов — в Москве, Московской области или в Краснодарском крае: в этих регионах больше всего мужчин, не состоящих в зарегистрированных отношениях.

КАК У НИХ

Число разводов растет и за рубежом. Что удивительно, больше всего пар распадается на «райских» Мальдивах — 73 процента. На втором месте Бельгия. Коэффициент разводов там равен 71 проценту. Эксперты заявляют, что причина тому — высокий уровень качества жизни, и люди просто не нуждаются друг в друге.

На третьем месте — Белоруссия: в этой стране распадаются 68 процентов пар. Там подобную ситуацию объясняют массовой потерей веры в Бога и отходом от традиционных религиозных ценностей. На четвертом месте — США, где распадаются 54 процента пар. Притом в Америке часто разводятся люди, которые были женаты уже не в первый раз. Пятое место — Украина: 43 процента браков заканчиваются разводами. Примерно четверть союзов распадается из-за вредных привычек одного из партнеров. Шестое место — Португалия — 37 процентов пар разводятся. В этой стране наблюдается еще и уменьшение рождаемости. Седьмое место — Чехия — разводятся 16 процентов пар.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ