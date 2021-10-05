Как рождение ребенка влияет на сексуальную жизнь

Появление малыша часто негативно отражается на сексе новоиспеченных родителей. По статистике, 70% женщин после рождения ребенка не сразу возвращаются в интимный режим, а некоторые вовсе отказываются от секса. Вместе с психологом-сексологом разбираемся, почему после родов у женщины прекращается сексуальная жизнь и как в нее вернуться безопасно для психики и здоровья.

Фото: Кадр из фильма «Джильи» Кадр из фильма «Джильи»

Наталья Касарина, @natalyakasarina

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Дипломированный психолог-сексолог, телесно-ориентированный терапевт и автор книги «Вся правда о сексе»

В течение жизни с телом женщины происходят удивительные изменения. Одно из самых серьезных и травмирующих — рождение детей. Если о том, как воспитывать ребенка, уважать его интересы и чем кормить, написаны тысячи книг, то книг о том, как новоиспеченной матери адаптироваться к миру в новой роли — в разы меньше.

В своей книге «Вся правда о сексе. Что хотели знать и о чем стеснялись спросить» Наталья Касарина поднимает тему восстановления после родов, которой общество уделяет крайне мало внимания.

«Родила? Молодец, иди воспитывай, работай и мужа ублажай. Женщины испокон веков в поле рожали, и вперед — борозду свою пахать. Так что давай, выполняй свою природную функцию: расти, корми, ухаживай и не жалуйся!»

С появлением функции «мать» муж, родственники и окружение давят на женщину в разы больше, чем раньше. Матери всегда должны достаточно делать. Сейчас нужно успеть самореализоваться, заиметь хобби, а лучше — любимое дело, которое будет приносить доход. Сюда же прибавляется уборка, готовка, воспитание детей, ведение экспертного блога, работа и организация уютного пространства в доме. Женщине предлагается все, что только можно, лишь бы сублимировать ее естественное сексуальное желание. Право на либидо у нее нагло отбирает общество, а взамен отдает право на материнство, заботу о семье и муже. В подобных условиях даже женщина с высокой половой конституцией сдастся.

Рождение ребенка — тяжелый труд для любой женщины. Это травма психологическая и физическая, после которой не каждая молодая мама возвращается в жизнь до материнства. Для многих это настоящий ад. Пройдя через этот опыт глобальной трансформации, женщина лишена возможности как следует прийти в себя, отдохнуть, пережить случившееся и осознать, что с ней произошло.

Она, наоборот, оказывается в новых условиях, где у нее на руках кричит новый человечек: он хочет пить, требует водных процедур, воспитания и понимания с полувздоха. На себя у женщины времени не остается вообще. Она не в силах удовлетворить даже базовые свои потребности: ей некогда поесть, она не может спокойно сходить в туалет, чтобы не бежать к ребенку чуть что. В такой болезненный период женщина обнаруживает, что рядом с ней есть муж, а у него — свои неисполненные базовые желания.

Природа наградила женщину пролактином — гормоном, который отвечает за выработку молока и подавляет любые сексуальные порывы матери. Она перестает возбуждаться, даже если любит мужа и желает ему только лучшего. Даже если он проявляет к ней всю свою заботу и навыки нежного любовника.

Половая жизнь партнеров до и после родов вообще диаметрально противоположные вещи. Мужчина не в состоянии понять, почему он должен воздерживаться от секса — все женщины рожают, мол, и сексом занимаются — ни у кого еще ничего не отвалилось, а его жена в это время испытывает эмоциональные и физические муки, вину. Общество давит, рассказывая, что мужчине нельзя отказывать — уйдет. Давит муж, его родственники. В результате женщина сдается, потому что боится потерять любимого. Возвращается в интимную жизнь после травматичных родов, жертвуя своим здоровьем и самочувствием. И происходит настоящее насилие над ней со всех сторон. Про психологическое состояние молодой мамы, проходящей через такой откровенный кошмар, и говорить не нужно. Там все плачевно. Когда женщина возвращается домой после родов, она нуждается в заботе, любви, поддержке и принятии, особенно от близких ей людей. Только так она может максимально безболезненно адаптироваться к новым реалиям и не потерять свое «я». К сожалению, она не получает ничего из вышеперечисленного.

Помочь женщине восстановиться после рождения ребенка и вновь испытать сексуальное желание может уважение к себе и своему телу. Чем больше вы знаете о себе, тем легче вам будет пройти сложный период материнства. Важно много читать о том, что происходит с организмом во время беременности, в процессе родов и после них. Прежде всего вы должны понять, что ваше восстановление — такая же важная задача, как воспитание ребенка. Если женщина не в ресурсе и только мечтает о восьмичасовом сне — где она возьмет силы на малыша? И если вы раньше не умели заботиться о себе и думать о своих желаниях в первую очередь — самое время начать. Отношение к себе должно быть бережное: если нагрузки, то умеренные и мягкие, особенно поначалу. Все ваше тело и половые органы приходят в норму долго — они не восстановятся за неделю. Чуть позже стоит пойти к доктору на осмотр, чтобы узнать, можно ли вам начинать заниматься сексом и как часто.

Первый секс после родов должен быть более нежным и осторожным, чем первый секс в вашей жизни, когда мужчина знал, как обращаться с женщиной, а вы — испытывали удовольствие. Никаких резких движений, замысловатых поз из Камасутры и принуждения. Нежно, медленно, с большим количеством петтинга: страстные поцелуи, оральный секс, объятия. Если женщина чувствует, что полностью готова — можно осторожно переходить к половому акту. Только так вы не навредите своей психике и здоровью, если будете уважать и ценить себя.

Несмотря на то что многие женщины проходят через опыт материнства, готовятся стать мамой задолго до самой беременности, а некоторые даже проходят курсы и читают книги, единицы думают о том, как это — оставаться женщиной после рождения ребенка. Обычно на этом этапе все и заканчивается: ощущение себя сексуальной, женственной и желанной исчезает, жизнь замыкается на быте и воспитании. На каждом шагу твердят, что ребенок — ограничение и с ним не будет времени на себя, работу и увлечения. Этот миф стар как наш мир и не имеет ничего общего с реальностью, если в него не верить. Сейчас гораздо проще организовать уход за младенцем, нежели пару десятков лет назад: удобные коляски, радионяни, кроватки, игрушки и гаджеты.