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Как при знакомстве с мужчиной понять, что он — тот самый

Passion.ru
34 минуты назад

Каждая женщина мечтает встретить идеального мужчину, с которым счастливо проживет всю свою жизнь. Мечты мечтами, но как определить, что перед вами тот самый единственный и долгожданный? Чтобы это понять существует несколько подсказок.

Как при знакомстве с мужчиной понять, что он — тот самый
Фото: Passion.ruPassion.ru

При виде своего кавалера вы в очередной раз убеждаетесь, что он прекрасен и теряете голову? Уже на первых свиданиях кажется, что знаете друг о друге практически все, да и вообще знакомы всю жизнь? Такие мысли явно указывают на то, что девушка влюбилась и у нее скорее всего появиться желание быстрее представить близким «похитителя» своего сердца, а это хороший знак.

Немаловажно, чтобы вы с партнером подходили друг другу в плане интима, поскольку это одна из главных составляющих долгих и здоровых отношений. Большим плюсом будут не только подвиги в постели, но и другие умения, вроде прикрутить полку или элементарно избавить компьютер от вирусов.

Чтобы на протяжении долгой совместной жизни вы были интересны друг другу как собеседники, обоим партнерам нужно развиваться и интересоваться чем-то новым, а не лежать на диване и бездумно смотреть в телевизор. Кроме того, важно принимать увлечения и интересы друг друга, уметь слышать и слушать, что особенно увлекательно, когда у него приятный голос и есть чувство юмора.

Если вы понимаете, что ваш мужчина и отношения такие, значит он — идеальный партнер, об этом сообщает «Комсомольская правда».

Любовь,Комсомольская правда,
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