6 реальных причин, почему мужчины выбирают сильных женщин

По данным соцопроса 2020 года 56% мужского населения России считают себя «настоящими мужчинами». В беседе с «Рамблером» психолог, психосоматолог Майя Медведева рассказала, почему представители сильного пола выбирают сильных женщин.

Фото: Кадр из фильма "Опасная игра Слоун" Кадр из фильма "Опасная игра Слоун"

Им некогда «пилить»

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Для начала нужно разобраться, что мы вкладываем в понятие сильной женщины. Ее самое яркое качество – она принадлежит самой себе и не пытается быть удобной для всех вокруг. Она свободна, она занята собой и не зациклена на успехе у противоположного пола. Ей одинаково хорошо как в отношениях, так и самой по себе. К тому же редко, когда у нее есть время и желание бегать за мужчиной. В современном мире у амбициозной, умной, уверенной в себе женщины слишком много других целей и интересов.

С домашними покладистыми девушками, чересчур заинтересованными в отношениях, бывает трудно: сначала они делают все, чтобы угодить мужчине, изо всех сил пытаются быть удобными и комфортными, холят, лелеют и опекают, а потом, не получая взамен такую же порцию заботы и любви (по сути, отцовской), начинают обижаться, ворчать и всячески «пилить». Мужчине в таком союзе часто становится душно и хочется сбежать.

С сильной женщиной в этом плане проще. Сосредоточившись на себе, она снижает требования к мужчине: не пилит его, не давит, не предъявляет претензии. Вот только если что-то вдруг не устроит ее по-настоящему, то и церемониться она тоже не станет, решив вопрос сразу кардинально.

Их хочется завоевывать

Мужчина по своей природе – охотник. Его интересует не только результат охоты, но и сам процесс. А что может быть увлекательнее, чем завоевание женщины, которая не подпускает к себе близко, заставляет преодолевать препятствия в виде своего равнодушия и неуловимости. Вполне возможно, что в этой любовной игре «охотник» на самом деле является «жертвой», но шансов это понять ему никто не оставит. Представитель сильного пола все равно будет чувствовать себя завоевателем и останется уверен, что инициатива исходила от него.

Они привлекательны и ухожены

Женщина, которая много внимания уделяет себе, просто не имеет шансов выглядеть непривлекательно для мужчины. И дело здесь не столько в красоте в общепринятом понимании, сколько в уверенности в себе, заботе о себе, внутренней энергии. Сильная женщина не имеет сомнений в том, что она достойна лучшего, и в том, что она неотразима. Стиль, ухоженность, а главное, непоколебимая уверенность в собственной привлекательности не оставляют мужчин равнодушными.

Они не превращаются в «мамочек»

По данным социологического опроса 2020 года 56% мужского населения России считают себя «настоящими мужчинами», при этом главными качествами настоящего мужчины опрошенные назвали мужественность (13%), ответственность (11%), порядочность (11%), физическую силу (9%) и смелость (9%). Представив собирательный образ такого мужчины, становится понятно, как они устали от женщин-«мамочек», которые поглаживают по головке, опекают мужчину, как ребенка, но при этом полностью подавляют в партнере его мужественность.

У мужского пола в отношениях с такими «мамочками» просто не остается шансов на удержание собственной самооценки на достойном уровне. Мужчины с сильными женщинами наконец-то чувствуют себя мужчинами, а не мальчиками или сыновьями. В таком случае заботиться приходится уже представителям сильного пола, и тогда все мужские качества, такие как мужественность, опора, сила выходят на поверхность.

С ними не скучно

Во-первых, сильные женщины, как правило, умны. Чаще всего, к тому же остроумны и ироничны. Они не жалеют ресурсов на саморазвитие и увлечения. С ними интересно проводить время. Всегда найдется тема для разговора, может быть, и общее увлечение. Сильные женщины, как правило, не боятся экстремальных развлечений, даже тех, которые традиционно принято считать мужскими.

Во-вторых, они умеют открыто выражать свои эмоции и сообщать о желаниях, а еще, как правило, лишены предрассудков и ограничивающих убеждений. Жизнь с такой женщиной просто не может стать пресной, как в эмоциональном, так и в физическом плане.

В-третьих, они собственницы, а легкие сцены ревности придают отношениям остроты и пикантности. При этом скатываться до банального контроля над мужчиной в виде слежки или чтения переписок такая женщина скорее всего не станет, для нее это слишком унизительно.

Они успешны и самодостаточны