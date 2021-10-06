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Детектив назвал главные признаки измены

WMJ.ru
4 часа назад

Новые данные сайта знакомств Illicit Encounters, предназначенного для женатых людей, показывают, что число зарегистрированных пользователей на сайте резко возросло, поскольку все больше людей стремятся завести интрижку.

Детектив назвал главные признаки измены
Фото: Кадр из фильма «Южный детектив»Кадр из фильма «Южный детектив»
В разговоре с The Sun частный детектив Александра рассказала о самых распространенных признаках измены:
  • Изменение привычек
  • Партнер рано уходит и поздно возвращается домой
  • Частые деловые совещания или поездки
  • Сверхурочная работа
  • Расходы, которые партнер не может объяснить
  • Аккаунты в соцсетях, о которых вы не знаете
  • Партнер внезапно стал чрезмерно за собой ухаживать
  • Чужой запах
  • Покупка подарков, которых вы не видели
  • Внезапная любовь к спортзалу
  • Звонки с неизвестного номера
  • Пароль на телефоне, которого раньше никогда не было
  • Отсутствие секса
  • Уклончивое поведение
  • Очевидная ложь, вспыльчивость

Изменяющий партнер будет слишком много объяснять, вдаваясь в подробности о том, где он был и кого видел, пытаясь скрыть следы. Большинство отмечают, что их партнер пах по-другому. Александра также рассказала, что можно следить за партнером с помощью его телефона. Вы не можете просто поставить шпионскую программу на чей-то телефон. Но можете установить шпионскую программу на телефон, который принадлежит вам и который вы подарили партнеру, потому что его старый телефон «сломался».

Если же вы подозреваете свою вторую половинку в измене, детектив советует вам обратиться за профессиональной помощью и узнать наверняка.

Любовь,
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