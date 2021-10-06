Детектив назвал главные признаки измены

Изменяющий партнер будет слишком много объяснять, вдаваясь в подробности о том, где он был и кого видел, пытаясь скрыть следы. Большинство отмечают, что их партнер пах по-другому. Александра также рассказала, что можно следить за партнером с помощью его телефона. Вы не можете просто поставить шпионскую программу на чей-то телефон. Но можете установить шпионскую программу на телефон, который принадлежит вам и который вы подарили партнеру, потому что его старый телефон «сломался».