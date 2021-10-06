Детектив назвал главные признаки измены

Новые данные сайта знакомств Illicit Encounters, предназначенного для женатых людей, показывают, что число зарегистрированных пользователей на сайте резко возросло, поскольку все больше людей стремятся завести интрижку.
Изменяющий партнер будет слишком много объяснять, вдаваясь в подробности о том, где он был и кого видел, пытаясь скрыть следы. Большинство отмечают, что их партнер пах по-другому. Александра также рассказала, что можно следить за партнером с помощью его телефона. Вы не можете просто поставить шпионскую программу на чей-то телефон. Но можете установить шпионскую программу на телефон, который принадлежит вам и который вы подарили партнеру, потому что его старый телефон «сломался».
Если же вы подозреваете свою вторую половинку в измене, детектив советует вам обратиться за профессиональной помощью и узнать наверняка.