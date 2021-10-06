Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+8° в 
Пробки 8 баллов
USD 72.57EUR 83.93BRENT 81.10
Войти в почту

3 продукта, повышающие либидо

WMJ.ru
3 часа назад

Говоря об афродизиаках, первым делом вспоминают об устрицах — но сексуальное желание способны повысить не только они.

3 продукта, повышающие либидо
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Афродизиаки могут содержаться и в обычных продуктах, напоминает в интервью радио Sputnik психолог, сексолог Сергей Ланг. Например, это руккола — афродизиак, используемый с самых древних времен для повышения либидо

«Но в целом само растение богато витаминами, поэтому оно хорошо влияет на иммунную систему. В принципе, его по сей день можно использовать как афродизиак. А также любые морепродукты, осьминоги. Афродизиаком считается и кофе»,

– сказал Ланг.

При этом продукты не на всех действуют одинаково.

Нельзя сказать, что если руккола – афродизиак, то она будет для каждого человека полезна и принесет ему желаемый эффект. Нужно учитывать особенности организма. Так же, как от головной боли существуют тысячи препаратов, потому что для каждого нужен свой,

— сказал Ланг, напомнив, что стимулы должны идти из головы, а не желудка, и проблемы в сексуальных отношениях одни афродизиаки решить не способны. Сперва нужно решить их, а потом уже использовать афродизиак. «Это – дополнение, но не решение основной проблемы», – заключил специалист.

Любовь,ИА Sputnik,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители