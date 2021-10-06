3 продукта, повышающие либидо

Говоря об афродизиаках, первым делом вспоминают об устрицах — но сексуальное желание способны повысить не только они.
Афродизиаки могут содержаться и в обычных продуктах, напоминает в интервью радио Sputnik психолог, сексолог Сергей Ланг. Например, это руккола — афродизиак, используемый с самых древних времен для повышения либидо
«Но в целом само растение богато витаминами, поэтому оно хорошо влияет на иммунную систему. В принципе, его по сей день можно использовать как афродизиак. А также любые морепродукты, осьминоги. Афродизиаком считается и кофе»,
– сказал Ланг.
При этом продукты не на всех действуют одинаково.
Нельзя сказать, что если руккола – афродизиак, то она будет для каждого человека полезна и принесет ему желаемый эффект. Нужно учитывать особенности организма. Так же, как от головной боли существуют тысячи препаратов, потому что для каждого нужен свой,
— сказал Ланг, напомнив, что стимулы должны идти из головы, а не желудка, и проблемы в сексуальных отношениях одни афродизиаки решить не способны. Сперва нужно решить их, а потом уже использовать афродизиак. «Это – дополнение, но не решение основной проблемы», – заключил специалист.