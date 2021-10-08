11 способов заново разжечь огонь в отношениях

Нелегко быть влюбленным и поддерживать отношения. Если вы чувствуете, что ваша любовь медленно угасает, попытайтесь оживить ее и вернуть отношения в нужное русло. Как же это сделать?

Фото: Кадр из фильма «Любовь и другие лекарства» Кадр из фильма «Любовь и другие лекарства»

Поддерживать глубокую связь и сохранять сильную искру в долгосрочных отношениях нелегко. Редко встречается пара, которая после 20-30 лет совместной жизни, а бывает даже через год-два, все еще испытывает тот же высокий уровень сексуальной страсти, который был в начале их отношений. Некоторые люди считают, что снижение накала чувств — это «нормальная» составляющая отношений. Спустя годы, проведенные вместе у людей на первый план выходит работа, дети, хобби, отдых, но некоторые совсем забывают о сексе. Былой страсти уже нет, в постели становится скучно и многие начинают задаваться вопросом, как же вернуть искру? Существует несколько способов вдохнуть в ваши отношения немного былого огня.

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Поэкспериментируйте с упражнениями на «концентрацию чувств»

Это своего рода прелюдия, которая поможет вам сохранять присутствие, что, в свою очередь, повысит вероятность оргазма. Суть в том, чтобы один из вас был «дающим», а другой — «принимающим». Единственная задача «дающего» — придумать всевозможные способы доставить удовольствие партнеру, не прибегая к тем приемам, которые вы обычно используете во время секса. Дающий должен работать над тем, чтобы включить все виды ощущений, а принимающий должен попытаться испытать все пять чувств. Этот уровень прелюдии больше сосредоточен на тонких аспектах истинной сексуальности. Еще лучше решить, что хотя бы раз в месяц вы будете заниматься сексом, не используя ни одной из ваших привычных поз.

Сделайте из этого игру

Нарисуйте круг на большом листе бумаги и разделите его на 12 частей, чтобы получилась круговая диаграмма. Затем по очереди напишите на каждой дольке романтическое или сексуальное действие. Каждый из вас должен заполнить шесть долек занятиями по своему выбору, которые могут варьироваться от принятия пенной ванны до просмотра порнографии и взаимной мастурбации, а затем выбирать одно из них каждый раз, когда вы занимаетесь сексом.

Обменяйтесь тремя «клятвами любви»

Выясните, чего ваш партнер хочет больше всего, и возьмите на себя обязательство сделать это (конечно, при условии, что это то, что вас устраивает). Например, чтобы один из вас пообещал другому 20 минут прелюдии хотя бы раз в неделю. Это поможет убедиться, что со временем вы будете делать то, что нравится вам обоим, а не пускать все на самотек. Эти обещания не обязательно должны быть только физическими. Вы можете дать их и в отношении эмоциональных потребностей, например, хотя бы раз в неделю говорить друг другу, почему вы благодарны за отношения. Эта практика может помочь в борьбе с «подкрадывающейся апатией», когда вы принимаете друг друга как должное, даже не осознавая этого.

Каждый день проводите час без телефона

Вы уже знаете, что конец света не наступит, если вы в течение часа не будете просматривать свой телефон, так почему бы не использовать это в своих интересах? Подумайте, когда вы и ваш партнер обычно больше всего отвлекаетесь на технологии, например, утром во время завтрака или вечером перед сном. Договоритесь отказаться от телефонов на часть этого времени каждый день, чтобы гаджеты не мешали вам добиваться максимальной любви.

Возобновите занятия, которые помогли вам влюбиться с самого начала

Составьте список вещей, которые вы делали вместе и которые приносили вам обоим удовольствие. По мере того, как вы переходите от постоянного чувства влюбленности к обычной жизни, вы, возможно, позволили некоторым из этих дел отойти в прошлое. Будь то прогулки по городу или совместное приготовление изысканных блюд, возобновление этих действий может помочь вам снова почувствовать то пьянящее, влюбленное чувство, от которого вы когда-то летали как на крыльях.

Целуйтесь, но не позволяйте этому зайти дальше

Поцелуи — это одна из самых интимных вещей, которые мы можем делать как человеческие существа. К сожалению, это также одна из первых вещей, которую можно упустить, если вы уже давно с кем-то встречаетесь. Попробуйте целоваться долго, как подростки и не заниматься сексом до нескольких часов спустя. Таким образом, вы оба сможете нарастить предвкушение и получить гораздо большее удовольствие друг от друга.

Говорите о сексе вне спальни

Ходите на свидания или планируйте время, когда вы будете говорить о своей сексуальной жизни вне постели. Поднимите тему прошлого сексуального опыта, который был особенно «горячим» или приятным для вас. Поговорите о том, что побудило вас к этому, проверьте фантазии, набросайте списки «да-нет-возможно» и пройдитесь по ним вместе. Если делать это вне момента, тело и разум могут предвкушать следующий раз, а предвкушение часто усиливает удовольствие.

Ходите на свидания друг с другом

Одна из самых больших ошибок, которую совершают пары, живущие долгое время, заключается в том, что они перестают планировать свидания друг с другом. Так легко втянуться в рутину отношений с партнером и перестать прилагать усилия, потому что бытует мнение, что ухаживания происходят только на ранних стадиях отношений. Не забывайте о свежести, приглашая друг друга на свидания. Вы можете назначить свидание в шикарном ресторане, или удивить своего партнера спонтанной однодневной поездкой. Не приберегайте свидания для особых случаев — нарушайте негласные правила, чтобы снова разжечь искру.

Проводите немного времени порознь

Согласно исследованию, опубликованному в 2016 году в журнале The Journal of Communication, физическая дистанция в романтических парах на самом деле может эмоционально сблизить их. Решают ли люди уехать на выходные с друзьями или навестить членов семьи в одиночестве, отсутствие партнера дает им возможность искренне соскучиться. Время, проведенное порознь, дает возможность рассказать партнеру свежие истории, когда вы снова встретитесь и разнообразить рутинные разговоры о детях и работе. Кроме того, время, проведенное порознь, может дать парам чувство внутренней уверенности в том, что их отношения не зашли в тупик.

Планируйте секс

Планирование секса позволяет убедиться в том, что вы ставите близость в приоритет, может помочь с желанием путем предвкушения, а также открывает паре возможность исследовать различные виды физической близости.

Не бойтесь экспериментов