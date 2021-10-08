«Интима нет, но пристают»: откровения стриптизерш

Приглушённый свет, громкая музыка, красивая обнажённая девушка на сцене. Да, речь пойдёт о стриптиз-клубе.

Фото: 2x2.su 2x2.su

Для зрителей откровенные танцы - лишь развлечение, а для самих девушек - тяжёлый трудовой процесс. За кулисами скрывается очень многое: безысходность, стремление заработать на хорошую жизнь и, конечно, переживания: «А что обо мне подумают люди?».

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Влюбилась в профессию

Марина из Благовещенска работала в нескольких стрип-клубах России. В эту сферу девушка окунулась ради любопытства. Пришла по объявлению в газете и решила «просто попробовать».

Три дня тренировок, и я начала работать, а потом втянулась и влюбилась в эту профессию. Кроме того, она мне приносила неплохие деньги. Многие девчонки приходят в стрип без хореографии от слова «совсем», потому что жизнь прижала и нужно зарабатывать деньги. Стриптиз всё-таки - такая сфера деятельности, где можно заработать лёгкие деньги. Но чтобы их получить, нужно сначала хорошо потрудиться, - рассказала девушка.

Ещё одна танцовщица, Алёна, откликнулась на вакансию на сайте объявлений. Как и Марина, научилась всему прямо в клубе и осталась на некоторое время работать.

Ты приходишь, на тебя смотрят, проводят собеседование. Но, как показывает практика, берут практически всех. Конечно, предпочтение отдают девушкам с хорошей фигурой и пышной грудью. Тебя всему научат, и только потом ты сможешь зарабатывать деньги. Но если ничего не получится, тебя уволят, потому что в дальнейшем никто бесплатно тебя обучать не будет, - поделилась танцовщица.

Женщинам тоже можно

Рабочий день в обычном стриптиз-клубе начинается в 21:00. Танцовщицы приходят за несколько часов до открытия, чтобы успеть подготовиться к выступлению, сделать причёску и макияж.

В это время также проходят репетиции постановочных танцев, занятия на пилоне. После девочки собираются, а клуб готовится к открытию и встрече гостей. Они могут прийти абсолютно в разное время. Это зависит уже не от нас. Кто-то может прийти в 21:00, а кто-то и в 5 утра, - отметила Алёна.

Однако основной поток гостей приходит к полуночи. Кстати, смотреть шоу могут не только мужчины, но и женщины.

Каждый клуб устанавливает свои правила. Допустим, в Благовещенске есть заведение, которое пускает и девушек, но только в сопровождении мужчины. Плюс стоимость входа для женщин в два раза выше, чем для мужского пола, - рассказала Марина.

По словам танцовщицы, в большинстве клубов девушки готовят для зрителей специальную шоу-программу. Они облачаются в красивые костюмы, показывают свои умения и проводят различные интерактивы.

В нашем клубе, например, не устраивали такие шоу. Между номерами показывают только постановочные танцы, чтобы девочки успели отдохнуть. Каждая танцовщица находится на сцене более шести минут, а когда клиентов очень много, времени, чтобы прийти в себя, просто нет, - добавила Алёна.

На себе экономить нельзя

Чтобы быть востребованной танцовщицей и хорошо зарабатывать, девушкам приходится тратить на уход за собой очень большие деньги. Маникюр, педикюр, эпиляция, солярий – это далеко не всё, нужно ещё приобрести костюмы для выступлений, туфли на высоких каблуках и аксессуары.

Хорошие клубы предоставляют наряды на групповые номера. Но на самом деле не все могут себе такое позволить, хотя владельцы гребут деньги лопатой. Многие девчонки делают костюмы за свой счёт, ведь их уж точно никто больше носить не будет. Я поступала так же. Я всегда считала, что чем больше ты вложишься, тем больше получишь. Мужчины всё видят и всё чувствуют, поэтому в этой работе на себе экономить никак нельзя, - уверена Марина.

Костюмы, действительно, обходятся очень дорого. Их шьют по индивидуальным меркам из очень качественных материалов.

Наряды, конечно, можно купить и в магазине нижнего белья, также у некоторых клубов есть своя швея, у которой можно заказать костюмы. Но не каждая девочка может себе это позволить, потому что они стоят от четырёх тысяч рублей. Стрипы – обувь, в которой мы танцуем, тоже стоят дорого, минимальная цена - восемь тысяч рублей. В некоторых клубах их выдают, но с каждой зарплаты вычитают за них деньги, - поделилась Алёна.

Дополнительные услуги

Практически в каждом стриптиз-клубе существует специальное Crazy-меню, где указываются дополнительные услуги. В него входят приватные танцы, компания девушки за столиком и многое другое.

Есть приваты, где девочка раздевается только до трусиков; есть, где остаётся полностью обнажённой. В процессе мужчине запрещено трогать девушку руками, но бывают такие моменты, что танцовщица сама может позволить потрогать себя за грудь, бёдра или спину. Цены за приватный танец абсолютно разные. Где-то может стоить 1000 рублей, где-то - 2500, - рассказала Марина.

Однако интимные отношения в клубах строго запрещены. Чтобы обезопасить девушек, в комнатах для уединения существуют тревожные кнопки. Кроме того, за соблюдением правил тщательно следят охранники.

Гости, конечно, пристают. Особенно если мужчины в состоянии алкогольного опьянения, которые вообще не соображают, что они делают в этот момент. Если девушка сама не может выбраться из ситуации, то происходит конфликт. Чтобы избежать последствий, можно обратиться к охранникам, - добавила девушка.

Сколько можно заработать?

- Это очень интересный вопрос, на него нельзя ответить однозначно, - признаются танцовщицы. Проблема банальная: у всех гостей разные вкусы на девушек, и понравиться им может абсолютно любая.

Если ты обладаешь красивой внешностью и фигурой, у тебя есть харизма и ты очень круто двигаешься и умеешь общаться с мужчинами, то ты можешь зарабатывать более ста тысяч рублей в месяц. Но если у тебя всё это есть, а с гостями общаться не получается, будешь зарабатывать в разы меньше, - поделилась Марина.

Разумеется, новички зарабатывают меньше. В каждом заведении есть определённая ставка, и у опытных сотрудниц заведения она в несколько раз выше.

В каждом клубе свои правила оплаты. Бывает, что, к примеру, выход за смену – 1000 рублей, плюс отдельный процент за Crazy-меню и чаевые. Когда я работала в Москве, там девчонки были, которые за день могли заработать тысяч 50. И таким образом у них в месяц выходило больше полумиллиона рублей, - отметила девушка.

Заработок танцовщиц напрямую зависит от их желания. Сотрудница клуба Алёна рассказала, что самое главное в заработке девушек – это умение общаться с мужчинами.

Если танцовщица хочет, она будет зарабатывать огромные деньги. Для того чтобы быть востребованной, нужно уметь себя преподнести. В первую очередь, нужно уметь общаться, потому что в стриптиз-клуб приходят не только посмотреть на девушек, но и провести вечер за приятной беседой. Как правило, мужчины отправляются туда после тяжёлого рабочего дня или из-за проблем дома. Они хотят отдохнуть и телом, и душой, - сказала Алёна.

Многие девушки, которые пришли работать в стриптиз-клуб на время, остаются там на долгие годы. Наши собеседницы пока также не могут покинуть эту сферу в одночасье и навсегда. Например, Алёна сменила деятельность более года назад, но всё ещё иногда подрабатывает в любимом заведении.