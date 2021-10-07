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Почему нам нравится давать мужчинам милые прозвища

WomanHit.ru
2 часа назад

Наверное, многие мужчины невольно корчатся, когда их женщина начинает прилюдно называть их тем прозвищем, которое можно использовать только дома за закрытыми дверями. При этом сами девушки не видят ничего такого в том, чтобы мило обратиться к своему мужчине, пусть даже окружающие это услышат. Но почему мы в принципе даем мужчинам милые прозвища? В этом вопросе стоит ориентироваться на мнение психологов.

Почему нам нравится давать мужчинам милые прозвища
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Нам хочется стать ближе

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Когда-то давно, в США, проводился эксперимент с участием нескольких десятков влюбленных. Психологи проводили опрос с целью установить, насколько мужчины и женщины довольны своими отношениями в данный период времени. Выяснился интересный факт: практически все пары, которые чувствовали полную гармонию, использовали милые прозвища друг для друга. Вывод специалистов был таков — пары, для которых милые прозвища не являются чем-то из ряда вон выходящим, налаживают особую связь, максимально укрепляя отношения. Таким образом мы показываем партнеру, что не боимся открыться и проявить некоторую уязвимость.

Больше заботы

Все мы родом из детства, где основными потребностями были безопасность и забота, которые мы получали от родителей и других близких родственников. С возрастом многие потребности если и отходят на второй план, полностью мы от них не избавляемся. Так, забота, которую проявляет близкий нам человек, делает нас счастливее. В то время как мы постоянно испытываем стресс, нам необходимо чувствовать, что мы не одни. Милые разговоры и проявление нежности в паре помогают восполнить недостаток важных эмоций.

Человек вам доверяет

Как мы уже говорили, уменьшительно-ласкательные прозвища нам давали в детстве, а уже став старше, мы не позволяем большинству относиться к нам без должного уважения. Когда мы ломаем этот барьер с появлением в нашей жизни близкого человека, это говорит о практически полном доверии. Что интересно, нам хочется так обращаться далеко не к каждому партнеру, что еще больше подтверждает теорию психологов о том, насколько могут отличаться наши отношения с разными людьми, хотя нам самим кажется, что мы повторяем сценарии от партнера к партнеру.

Если вы замечаете за собой острое желание назвать своего мужчину каким-нибудь милейшим прозвищем, это говорит о том, что вы максимально прониклись человеком и хотите еще большего сближения. То же самое можно сказать и о вашем партнере, который вдруг начинает придумывать все новые милые замены вашему имени.

Любовь,
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